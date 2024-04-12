Лукашенко принялся раскручивать тему "нелегитимности" Зеленского: вспомнил и Порошенко

Кремлевский миньон играет на руку Москвы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Россия может отказаться от подписания мирного договора с Владимиром Зеленским после 21 мая. Очевидно, лидер белорусского государства решил в очередной раз подыграть Москве, расшатывая в информационном пространстве тему о якобы "нелегитимности" Зеленского.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал в комментарии одному из российских телеканалов. В своей привычной манере он разыграл настоящую сценку с несколькими действующими лицами.

"Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: "Ребята, а с кем подписывать договор? Полномочия у президента Украины истекли". Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор, завтра вы придете к власти, станете президентом, вам это не понравится. А они умеют это делать, как по Минским соглашениям. Помните. Они это все отбросят и скажут: "Да это нелегитимный президент подписывал!", "Я вообще этого не знаю! — Новый президент скажет", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что подобное может произойти, если "не дай бог там Петр Порошенко придет к власти".

"Он скажет: "Я это не знаю и знать не хочу!" Завтра ему на карман надавят, миллиарды же жмут всегда, американцы и скажут: "Продолжай войну". Будет продолжаться война", — сказал Лукашенко.

Напомним, ранее ЦИК уже объяснял, останется ли Владимир Зеленский легитимным президентом после 20 мая (когда истечет его пятилетний срок пребывания в должности президента). В Центризбиркоме привели несколько железобетонных аргументов в пользу того, что действующий президент может продолжать выполнять свои обязанности, учитывая, что в стране идет война.

При этом глава ЦИК Олег Диденко заявил о том, что подобные "информационные вбросы" относительно легитимности Зеленского активно использует российская пропаганда.

Заметим, чем ближе к 20 мая, тем чаще появляются подобные заявления. Звучат они, в основном, от россиян и их приспешников, типа Лукашенко. Об этом, в частности, заявлял политический эксперт Тарас Загородний.