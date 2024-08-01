Стремительно поправился и плохо видит: чем может болеть Лукашенко

В августе картофельному фюреру исполнится 70 лет

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко стремительно набрал вес и якобы испытывает проблемы со здоровьем. Об этом свидетельствуют фото, публикуемые в сети после встречи картофельного фюрера с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает белорусское оппозиционное издание "Зеркало", такой избыточный вес может быть связан с возрастными болезнями. Ведь в конце августа Лукашенко исполнится 70 лет.

По словам корреспондентов, лидер республики якобы не может восстановиться после операции на коленном суставе и потерял остроту зрения. О последнем свидетельствует то, что он часто надевает очки, чтобы прочитать текст и подсказки, написанные очень большим шрифтом.

В то же время корреспонденты предполагают, что сахарный диабет второго типа может вливать и на стремительный набор избыточного веса, и на зрение.

"О якобы диабете у Лукашенко ходят слухи последние несколько лет. Предположения подкрепляются разными "доказательствами": тем, что у политика ухудшилось зрение или видом кистей его рук на снимках", — пишет издание.

В то же время, если у Лукашенко действительно диабет второго типа, то средняя продолжительность жизни при соблюдении режима и диеты составляет 80 лет. В августе 2024 года ему исполнится 70 лет.

Заметим, что проблемы со здоровьем у картофельного фюрера фиксировались и раньше. Так, в начале июля по прибытию в Астану Лукашенко стало плохо. Как тогда писало российское издание "Дождь", он сам сошел самолетным трапом, хоть и выглядел не совсем здоровым.

Однако уже через полтора-два часа его состояние резко ухудшалось на глазах у участников саммита Шанхайской организации сотрудничества. На следующий день, 5 июля, Лукашенко все же пришел на саммит и даже выступал там, но при этом выглядел очень плохо.

Напомним, что на параде победы в Москве в 2023 году Лукашенко стало плохо. Тогда белорусского диктатора пришлось увозить на "скорой". Он не смог пройти по площади с Путиным на возложение цветов, его везли на электромобили, а на руке были заметны бинты. После этого "парада" белорусский диктатор быстро вернулся в Минск.

Ранее "Телеграф" писал, что лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская рассказала, когда Путин и Лукашенко отважатся нажать ядерную кнопку.