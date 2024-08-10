"Поїду в село": Лукашенко зробив несподівану заяву про зміну влади в Білорусі

Влада в Білорусі колись зміниться

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко почав готувати людей до того, що у майбутньому на його місце прийде хтось інший. За його словами, він уже сам говорить про це публічно.

Про це Лукашенко сказав 10 серпня під час зустрічі із жителями агромістечка Городище. Його слова наводять білоруські ЗМІ.

"Я вже публічно починаю говорити всім вам: ви повинні звикати до того (я вас розпестив трошки), що Президент буде інший. Ні, я не кажу, що завтра я вас кину, післязавтра та інше. Але всяке в житті буває. Ви повинні звикати до того, що я не вічний, як і всі ви", — сказав він.

За словами Лукашенка, він хоче залишити мирну країну наступному керівництву та поїхати жити до села.

"Ось піду, десь у селі житиму з вами поруч, приїду, і ви згадуватимете і дякуватимете, що гірше не стало", — додав він.

Як повідомлялося раніше, останнім часом у мережі знову пішла хвиля чуток про те, що Лукашенко нібито важко хворий, на що вказує на те, що він важко дихає і має проблеми з переміщенням.

Варто зазначити, що незабаром йому виповниться 70 років, при цьому в ЗМІ з’явилася інформація про те, що він так і не відновився після операції на коліні.