Между Россией и Беларусью не ездят поезда из-за боев в Курской области: подробности

Россия по железной дороге отправляет подкрепление в Курскую область

В Беларуси пожаловались, что из-за операции ВСУ в Курской области случился "коллапс в железнодорожном сообщении" с Россией. Власти страны-агрессора попросили приостановить отправку некоторых поездов из Беларуси.

Об этом сообщает сообщество железнодорожников Беларуси. Власти РФ направили официальную телеграмму на адрес БЖД.

Отправку поездов Россия потребовала прекратить с 12.08.2024 года. Касается это только грузовых составов, которые идут с любых станций Беларуси до станций Орловско-Курского отделения Московской железной дороги. Срок действия ограничений неизвестен, а в телеграмме есть пометка "до отмены".

"Данное обстоятельство на неизвестный (не ограниченный) срок прекращает железнодорожное сообщение из Беларуси со станциями указанного региона России", — отмечают в железной дороге РБ.

Также железнодорожники жалуются на большое количество "брошенных поездов" на станциях Смоленской области МЖД, из-за чего есть задержки с отправкой других поездов. В России объясняют это "отсутствием тяги", то есть нет нужного количества тепловозов и электровозов, а также бригад для вывоза поездов.

"Наши источники сообщают, что отсутствие тяги в описываемой ситуации вызвано проведением российскими властями масштабной оперативной переброски войск по направлению Курской области и передислокацией значительной части парка грузовых локомотивов МЖД для осуществления воинских перевозок из центральной части России. При этом некоторые источники информируют, что стягивание вооружённых сил осуществляется фактически со всех и даже достаточно удалённых или осложнённых логистикой регионов. Очевидно, подобные перемещения не обойдутся без задействования железной дороги. Какая роль в этом на настоящий момент отведена БЖД, пока не понятно", — отмечают в сообществе железнодорожников.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Госпогранслужбе Украины оценили вероятность наступления из Беларуси. Диктатор Александр Лукашенко заявлял, что якобы ситуация на границе между двумя государствами остается напряженной.