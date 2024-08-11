"Чушь": аналитики открыли правду про "дроны Украины в Беларуси"

Украинские дроны над Беларусью не сбивали

Беларусь, которая обвиняет Украину в нарушении воздушного пространства 9 августа, не сбивала никаких дронов. При этом запуски авиационных ракет тоже не фиксировались.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн. Там отметили, что громкие заявления беларусского диктатора Александра Лукашенко ничем не подтверждены.

"9 августа 2024 года, во время вылетов авиации ВС РБ, никаких дронов (БПЛА) обнаружено не было. Никаких запусков ракет с истребителя СУ-30 или вертолета МИ-24 не производилось. Из чего следует, что очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычной чушью", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 10 августа белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что несколько ударных БПЛА залетели на территорию Беларуси, после чего их сбили. После этого на границе Украины были развернуты дополнительные средства ПВО и баллистическое оружие.

Кроме того, там показали якобы обломки дронов, однако их происхождение и тип по кадрам определить невозможно.

10 августа Минск вызвал на разговор временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и пригрозил закрыть посольство, а утром 11 августа появилась информация о якобы перебрасывании танков на границу Украины.