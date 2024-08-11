Беларусь перебрасывает танки к границе Украины? В ГПСУ объяснили, что происходит

Украина имеет возможность вовремя реагировать

Пока ситуация на границе с Беларусью неизменна и остается контролируемой. Перемещения военной техники или личного состава там не зафиксировано.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, Беларусь в очередной раз начинает нагнетать ситуацию, чтобы продолжать подыгрывать России, в сфере влияния которой она остается длительное время.

"Видим, опять же, обвинения в сторону Украины — это неоднократно делалось Лукашенко и вообще Беларусью на протяжении всей этой полномасштабной войны. Но на данный момент рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещения техники или личного состава", — подчеркнул спикер.

По словам Демченко, скорее всего, в рамках этого информационного влияния Беларусь будет вынуждена делать и фото, и видеоматериалы. Он предположил, что, возможно, какие-то части и будут находиться на направлении границы с Украиной.

Спикер отметил, что на данный момент рядом с нашей границей дополнительных сил не фиксируется. В то же время он подчеркнул, что украинская разведка тщательно следит за происходящим в Беларуси.

"За происходящим на территории Беларуси активно следят подразделения разведки для того, чтобы Украина имела возможность вовремя реагировать на все те вызовы, которые перед нами стоят. В том числе и на этом направлении. Потому что никогда граница с Беларусью для нас не будет второстепенной", — сказал Демченко.

Мозырский и Гомельский районы

Напомним, 11 августа в пресс-службе Министерства обороны Беларуси заявили, что в Мозырский и Гомельский районы, граничащие с Украиной, были отправлены танки. Это произошло после недавних угроз в сторону Украины.