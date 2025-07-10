Пришел к власти как "мужчина из народа", а стал диктатором: как изменился Лукашенко за 31 год президентства

На выборах Лукашенко тогда набрал 80,1% голосов

Ровно 31 год назад на посту президента Беларуси появился "простой человек из народа", обещавший побороть коррупцию, — Александр Лукашенко. Он входит в десятку лидеров мира, которые дольше всего занимают этот пост и, похоже, не собирается его покидать.

Во втором туре Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как его конкурент Вячеслав Кебич — всего 14,1%. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядел тогда президент Беларуси и как он занял эту должность.

До того как стать президентом, Лукашенко был директором совхоза. Он отмечал, что он "с народом". Позиционировал себя он как "молодой кандидат" и завоевал доверие миллионов граждан и с тех пор занимает эту должность шесть сроков подряд.

Лукашенко в день инаугурации в 1994 году

Он обещал бороться с коррупцией, инфляцией и решать проблемы, такие как экономическая нестабильность и рост цен. Тогда такие громкие фразы очень нравились людям после распада СССР. Программа Лукашенко также включала возобновление связей с Россией.

Александр Лукашенко в 1994 году

Лукашенко в 2000 году

И если тогда граждане Беларуси уважали своего президента, то после фальсификации выборов в 2010 и 2020 годах он ввел жесткие репрессии. Сотни тысяч задержанных, заключенных, в том числе журналисты и активисты.

Лукашенко на инаугурации в 2015 году

От директора совхоза и простого человека Лукашенко превратился в авторитарного руководителя. Он подавил оппозицию и создал сеть спецслужб.

Президент Беларуси пытался "балансировать" между Западом и Россией, принял сторону Кремля. Он договорился о размещении русской военной базы, разрешил внедрение ядерного орудия РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Лукашенко. Ее называют "дамой с коровой".