Женаты, но не живут вместе: что известно о жене Лукашенко и почему она "дама с коровой"

Галину Лукашенко называют "дамой с коровой" из-за снимка, который сделан много лет назад

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на большое количество любовниц, имеет жену. Однако о ней известно очень мало. Вместо роскошных домов она выбрала дом в деревне, а вместо фото с мужем – снимок с коровой. Сам диктатор тщательно скрывает ее жизнь и никогда не рассказывает о ней на публике.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Галине Лукашенко и как она выглядит. По имеющимся данным, президент Беларуси официально женат был однажды и до сих пор состоит в этом браке, но уже много лет не живет с женой.

Что известно о жене Лукашенко

Галина родилась в 1955 году в селе Рыжковичи Могилевской области в простой семье. С будущим мужем она познакомилась в сельской школе. Также они вместе учились в Могилевском институте. Поженились они в 1975 году.

Свадьба Лукашенко

В браке у них родилось двое детей – Виктор и Дмитрий. А вот любимец диктатора Коленька – внебрачный сын Лукашенко.

Лукашенко в молодости с женой

По некоторым данным, супруга диктатора работала воспитательницей в детском саду, а впоследствии стала руководить отделом Могилевского облисполкома по оздоровлению населения. Сейчас она предположительно находится на пенсии.

На публике Галина Лукашенко за 30 лет президентства мужа появлялась только раз. Она сопровождала его во время поездки в Израиль в 1994 году. После этого она полностью исчезла из медиапространства.

Почему жена Лукашенко — "дама с коровой"

Как-то в медиа появилось фото Галины, на котором она доит корову. Этот снимок якобы вызвал возмущение у Лукашенко. По слухам, он даже приказал забрать у жены корову, поставить в ее дом охрану и поставить высокое ограждение.

Ее дом якобы находится в родном селе Рыжковичи, где Галина живет и сейчас. С мужем они уже давно не живут вместе. Их брак существует только формально, и они не разведены официально.

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