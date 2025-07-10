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Прийшов до влади як "людина з народу", а став диктатором: як змінився Лукашенко за 31 рік президенства

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Лукашенко - президент Білорусі з 1994 року Новина оновлена 10 липня 2025, 13:20
Лукашенко - президент Білорусі з 1994 року. Фото Колаж Телеграфу

На виборах Лукашенко тоді набрав 80,1% голосів

Рівно 31 рік тому на пості президента Білорусі з’явився "простий чоловік з народу", який обіцяв побороти корупцію, — Олександр Лукашенко. Він входить до десятки лідерів світу, які найдовше обіймають цю посаду і, схоже, не збирається її залишати.

У другому турі Лукашенко набрав 80,1 % голосів, в той час, як його конкурент В'ячеслав Кебич — лише 14,1%. "Телеграф" вирішив пригадати, як виглядав тоді президент Білорусі і як він зайняв цю посаду.

До того, як стати президентом, Лукашенко був директором радгоспу. Він наголошував, що він "із народом". Позиціонував себе він як "молодого кандидата" і завоював довіру мільйонів громадян і з того часу займає цю посаду шість термінів підряд.

Інавгурація Лукашенка 1994 рік
Лукашенко в день інавгурації в 1994 році

Він обіцяв боротися з корупцією, інфляцією і розв’язувати проблеми, такі як економічна нестабільність та ріст цін. Тоді такі гучні фрази дуже подобалися людям після розпаду СРСР. Програма Лукашенка також включала відновлення зв’язків з Росією.

Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко в 1994 році
Олександр Лукашенко
Лукашенко в 2000 році

І якщо тоді громадяни Білорусі поважали свого президента, то після фальсифікації виборів у 2010 і 2020 роках він впровадив жорсткі репресії. Сотні тисяч затриманих, ув’язнених, серед них журналісти й активісти.

Лукашенко інавгурація 2015 рік
Лукашенко на інавгурації в 2015 році

Від директора радгоспу та "простої людини" Лукашенко перетворився в авторитарного керівника. Він придушив опозицію і створив мережу спецслужб.

Путін і Лукашенко

Президент Білорусі намагався "балансувати" між Заходом та Росією, став на бік Кремля. Він домовився про розміщення російської військової бази, дозволив використання ядерної зброї РФ.

Путін і Лукашенко

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Лукашенка. Її називають "дамою з коровою".

Теги:
#Олександр Лукашенко #Президент Білорусі #Диктатура