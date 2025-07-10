Прийшов до влади як "людина з народу", а став диктатором: як змінився Лукашенко за 31 рік президенства

На виборах Лукашенко тоді набрав 80,1% голосів

Рівно 31 рік тому на пості президента Білорусі з’явився "простий чоловік з народу", який обіцяв побороти корупцію, — Олександр Лукашенко. Він входить до десятки лідерів світу, які найдовше обіймають цю посаду і, схоже, не збирається її залишати.

У другому турі Лукашенко набрав 80,1 % голосів, в той час, як його конкурент В'ячеслав Кебич — лише 14,1%. "Телеграф" вирішив пригадати, як виглядав тоді президент Білорусі і як він зайняв цю посаду.

До того, як стати президентом, Лукашенко був директором радгоспу. Він наголошував, що він "із народом". Позиціонував себе він як "молодого кандидата" і завоював довіру мільйонів громадян і з того часу займає цю посаду шість термінів підряд.

Лукашенко в день інавгурації в 1994 році

Він обіцяв боротися з корупцією, інфляцією і розв’язувати проблеми, такі як економічна нестабільність та ріст цін. Тоді такі гучні фрази дуже подобалися людям після розпаду СРСР. Програма Лукашенка також включала відновлення зв’язків з Росією.

Олександр Лукашенко в 1994 році

Лукашенко в 2000 році

І якщо тоді громадяни Білорусі поважали свого президента, то після фальсифікації виборів у 2010 і 2020 роках він впровадив жорсткі репресії. Сотні тисяч затриманих, ув’язнених, серед них журналісти й активісти.

Лукашенко на інавгурації в 2015 році

Від директора радгоспу та "простої людини" Лукашенко перетворився в авторитарного керівника. Він придушив опозицію і створив мережу спецслужб.

Президент Білорусі намагався "балансувати" між Заходом та Росією, став на бік Кремля. Він домовився про розміщення російської військової бази, дозволив використання ядерної зброї РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Лукашенка. Її називають "дамою з коровою".