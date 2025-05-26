Белорусский "принц" начал лысеть? Сколько лет внебрачному сыну Лукашенко и как он сейчас выглядит

9 мая "Коленька" был на параде в Москве, а теперь "зубрит" китайскую науку

Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси, воспитал троих сыновей, однако наибольшую привязанность он испытывает к младшему — Николаю. "Коленька", как ласково называл диктатор своего внебрачного сына, редко появляется на публике, но его уже прочат в преемники отца.

Многие СМИ окрестили парня белорусским "принцем Уильямом" и приписывают ему успешную карьеру в политике. При этом учится он не на своей родине.

Кто мама Коли Лукашенко

Родился 31 августа 2004 года в Минске. Личность матери Николая точно не установлена — по этому поводу не высказывается даже сам Лукашенко. Основная версия, которую озвучивают СМИ, гласит, что матерью Николая является Ирина Абельская. Это бывший личный врач Лукашенко и его спутница с 1994 по 2001 год.

Коля в детстве - 1 фото. Ирина Абельская - 2 фото

"Коленьке" 20 лет и учится он в Китае

С 2008 года Александр Лукашенко регулярно появляется на публике вместе со своим сыном. "Это мой сын, который вырос у меня на руках. Он никогда не ложился без меня спать и никогда не просыпался. Я в зарубежную командировку вынужден Колю брать, потому что он не будет спать, он дойдет до изнеможения, он привязан к отцу!", — ранее говорил диктатор.

Известно, что он учился по биологическому направлению в лицее при Белорусском государственном университете, но после массовых протестов против фальсификации президентских выборов в 2020 году парень бросил учебу. В сентябре того же года он переехал в Москву и поступил в гимназию при МГУ под вымышленным именем.

По данным Белорусского центра расследований, в июне 2022 года Николай окончил частную гимназию в районе Дрозды. После этого он продолжил образование на кафедре биотехнологии биологического факультета БГУ.

Где сейчас Коля Лукашенко и лысеет ли он

Сейчас Николай учится в Китае по специальной белорусско-китайской образовательной программе, позволяющей одновременно получить два диплома — Белорусского и Пекинского университетов, прошел только первый курс. "Николай Лукашенко, который учится в Пекинском университете по обмену, является лучшим студентом на курсе, рассказал представитель китайского вуза в эфире белорусского телевидения. Он очень скромен, никому не говорит, что он сын президента… Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень", — писали СМИ.

9 мая 2025 года Лукашенко-младший с отцом был на параде Путина в Москве. Белорусский "принц" был одет в черный костюм, дополненный синим галстуком и белой рубашкой. Однако в сети пользователи, по большей части россияне, заметили у Николая облысение. Якобы, у юноши изменилась линия роста волос и в целом он стал выглядеть более "уставшим и изможденным".

Как сейчас выглядит 20-летний Николай Лукашенко

24 мая стало известно, что "Коленька" стал лучшим студентом Белорусского госуниверситета. В этот "список почета" БГУ включаются студенты, добившиеся высоких результатов в учебе, науке, спорте, олимпиадах. По каким заслугам туда попал сын белорусского диктатора — остается неизвестным.

Кроме того, что Лукашенко-младший занимается биатлоном и хоккеем, он играет на фортепиано. В сентябре 2024 года он выступил на праздновании Дня народного единства, прошедшем на "Минск-Арене".

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