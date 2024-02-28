"Цифри набагато більші, ніж очікували": Трамп переміг на праймеріз у черговому штаті

На даний момент він переміг на праймеріз у п’яти штатах

Експрезидент США Дональд Трамп виграв чергові праймеріз Республіканської партії. У штаті Мічиган він обійшов Ніккі Хейлі, свою конкурентку на майбутніх виборах президента із попереднім результатом 67,1% голосів проти 27,8%.

Праймеріз демократів у Мічигані виграв чинний голова Білого дому Джо Байден із результатом 80,4%. Про це повідомляє CNN.

Після перемоги Трамп подякував своїм прихильникам за підтримку. Він заявив, що результати перевершили його очікування.

"Ви були такими неймовірними. Цифри набагато більші, ніж ми навіть очікували. Ми виграємо Мічиган, ми виграємо все", — сказав він.

Водночас у штабі Хейлі розкритикували й Трампа, й Байдена. Там вважають, що їхні результати свідчать про слабкість кандидатів на національних виборах. Трампа ж у Хейлі звинуватили у тому, що він винен у розколі Республіканської партії.

"Байден сьогодні втрачає близько 20% голосів демократів, і багато хто говорить, що це ознака його слабкості в листопаді. Трамп втрачає близько 35% голосів. Це яскравий попереджувальний знак для Трампа в листопаді", — заявили у Хейлі (вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року).

Раніше Трамп переміг на праймеріз у Південній Кароліні. Експрезидент випередив Хейлі на 20 процентних пунктів у її рідному штаті.

Як повідомляв "Телеграф", експрем'єр Великобританії Борис Джонсон вважає, що не варто боятися повернення Трампа до Білого дому. Ставши президентом США, він не дозволить російському диктатору Путіну перемогти у війні з Україною, як думають багато хто.