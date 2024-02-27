Помощь Украине таки будет? О чем договорились Байден и лидеры Конгресса США

Политики говорят, что это была одна из наиболее "напряженных встреч"

Президент США Джо Байден провел встречу с представителями Сената и Палаты представителей, включая и ее спикера Майка Джонсона, по вопросу голосования за выделение военной помощи Украине.

Политики провели переговоры за закрытой дверью, а затем сделали небольшие комментарии для СМИ. Основные заявления обнародовал журналист CNN в своем профиле в соцсети X.

Так лидер демократов в Сенате Чак Шумер отметил, что это были очень интенсивные и продуктивные переговоры. По его словам, это была одна из наиболее "напряженных" встреч в Белом доме на его памяти.

По словам Шумера, он сказал Джонсону, что "история смотрит через плечо" и что он пожалеет, что не предпринял никаких действий.

"Подавляющее большинство считает, что нам нужно заняться Украиной прямо сейчас", — добавил он.

Вместе с тем Джонсон после переговоров наедине с Байденом отметил, что ему и другим республиканцам хотелось бы сначала увидеть шаги по решению кризиса на южной границе США, а лишь затем действовать по Украине.

"В первую очередь мы должны позаботиться о потребностях Америки", — сказал Джонсон.

Говоря о судьбе документа о помощи Украине, спикер Палаты представителей заявил, что он будет принят "своевременно", но не стал говорить, что подразумевает под этим.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что поручил главнокомандующему Александру Сырскому подготовить два плана дальнейшего хода войны. Первый из них будет принят в случае, если Украина получит помощь от США, а второй — если нет.