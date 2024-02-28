"Это ужасно": в Белом доме прокомментировали ситуацию на фронте в Украине

В некотором смысле США уже очень сильно опоздали

Ситуацию на фронте в Украине можно сейчас назвать "очень ужасающей". Из-за бездействия Конгресса США украинская армия теряет позиции, населенные пункты, гибнут украинские солдаты.

Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби на брифинге, пишет The Hill. Кирби отметил, что украинская армия теряет территорию из-за российского наступления.

"Украинские солдаты на фронте, я имею в виду, что они принимают очень тяжелые решения о том, куда они будут стрелять и чем они будут стрелять. И у них заканчиваются патроны… Так что ситуация очень ужасная", – сказал он.

Кирби добавил, что Украина и США прямо сейчас нуждаются в принятии пакета помощи. В некотором смысле США уже опоздали.

"Я даже не буду предполагать, что может быть слишком поздно. Мы уже в некотором смысле опоздали. Они потеряли город Авдеевку из-за — буквально из-за боеприпасов. Так что в определенном смысле это уже имеет драматическое влияние на поле боя", — резюмировал он.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что поручил главнокомандующему Александру Сырскому подготовить два плана дальнейшего хода войны. Первый из них будет принят в случае, если Украина получит помощь от США, а второй – если нет.

Президент США Джозеф Байден провел встречу с представителями Сената и Палаты представителей, включая ее спикера, тормозящего помощь Украине трамписта Майка Джонсона. По вопросу голосования за выделение военной помощи Украине встреча и была.