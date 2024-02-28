В США бушует мощный лесной пожар: огонь молниеносно распространяется, идет эвакуация (фото и видео)

Бедствие уже затронуло два штата

В американском штате Техас бушуют пожары, в более чем 60 округах объявили режим стихийного бедствия. Огонь уже охватил более 800 квадратных километров территории, с полей и лесов пожар перекинулся на населенные пункты, в том числе на штат Оклахома.

Из опасных районов эвакуируют людей, пишет CNN. Причиной возгораний называют пожароопасную погоду на фоне рекордного весеннего тепла, сухого воздуха и порывистого ветра.

Пожар начался в понедельник и распространялся с огромной скоростью — примерно 150 акров (около 607 кв.м) в минуту. Это — около двух футбольных полей.

Информация о пострадавших пока не поступала. Однако по данным полиции, в нескольких округах сгорели десятки домов и несколько ферм. Ущерб пока оценить невозможно, поскольку пожарные продолжают бороться с распространением огня.

Как рассказывал "Телеграф", прошлой осенью в Аргентине бушевал мощный лесной пожар, жителей эвакуировали. Причиной возгорания стал мужчина, который готовил кофе на костре и не уследил за огнем.