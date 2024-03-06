"Супервторник" в США: какие результаты у Байдена и Трампа

Названы штаты, в которых кандидаты одержали победу

Президент США Джо Байден и и бывший президент Дональд Трамп одержали победу в праймериз от своих партий в 15 штатах в "Супервторник" 5 марта. В этот день в Штатах отбирали делегатов на съезд партий, где будет решено, кого выдвинут кандидатом в президенты на выборах в ноябре.

Трамп победил в голосовании республиканцев в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Мэн, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе и Вирджинии. Он значительно обошел своего единственного конкурента Никки Хейли, у которого больше нет реального пути к выдвижению. Об этом в среду, 6 марта, пишет Reuters.

Действующий президент Байден пошел на выборы от Демократической партии. Он победил в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Айове, Мэн, Массачусетсе, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Вермонте и Вирджинии. Кроме того, он выиграл голосование по почте в Айове.

Стоит отметить, что в Вермонте от республиканцев победу одержала Никки Хейли. А на американском острове Самоа Байдена от демократов обошел Джейсон Палмер.

Для справки: "Супервторник" — в США так называют вторник в начале февраля или марта в год президентских выборов, когда в большинстве штатов проходят предварительные выборы. В ходе них избирают делегатов на съезд партий, где будет решено, кого выдвинут кандидатом в президенты на выборах. В этом году "Супервторник" был 5 марта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский объяснил, что будет с Украинской, если президентом США станет Дональд Трамп вместо Джо Байдена. По его словам, очень человек не может изменить весь народ.