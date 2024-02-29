"Удалить из бюллетеней": очередной штат США запретил Трампу участие в праймериз

У Трампа есть только 20 дней, чтобы успеть подать апелляцию

Штат Иллинойс третьим в США после штата Колорадо и штата Мэн 28 февраля принял решение исключить бывшего президента США Дональда Трампа из избирательных бюллетеней республиканских праймериз. Соответствующее решение приняла окружной судья штата Кук Трейси Портер, руководствуясь 14 поправкой в Конституцию США.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что в отличие от аналогичных решений в Колорадо и Мэне, в Иллинойсе у Трампа очень короткий период для подачи апелляции – только 20 дней.

"Неожиданное решение, принятое в среду, появилось в то время, когда аналогичный антитрамповский иск из Колорадо находится на рассмотрении в Верховном суде США, который, как ожидается, отклонит аргументы о том, что Трампу запрещено занимать должность президента", – говорится в сообщении.

Судья Портер отметила, что в значительной степени полагалась на заключение Верховного суда Колорадо, постановившего выбросить Трампа из праймериз. По ее мнению, аргументация по "запрету мятежников" выглядит весьма убедительной.

"Суд также осознает масштабы этого решения и его влияние на будущие праймериз в Иллинойсе… Избирательный совет штата Иллинойс должен изъять Дональда Трампа из бюллетеня на праймериз 19 марта 2024 года или сделать так, чтобы все голоса, поданные за него, были аннулированы", — отметила судья.

Как писал "Телеграф", Верховный суд штата Колорадо (США) запретил бывшему президенту Дональду Трампу выдвигать свою кандидатуру на выборах в этом штате в 2024 году из-за того, что он открыто поддержал демонстрантов, ворвавшихся в Капитолий после предыдущих президентских выборов 6 января 2021 года. После этого штат Мэн в США также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата. Примером этих двух штатов вдохновились более двух десятков других.

Впрочем, это еще не победа: Верховный суд США может восстановить право Дональда Трампа на участие в президентских выборах в 2024 году. Американский бизнесмен подал апелляцию по делу о штурме Капитолия и суд ускорил ее рассмотрение накануне первичных выборов в Колорадо, которые состоятся 5 марта. До заключения суда действие запрета Трампу на участие в праймериз приостановлено.