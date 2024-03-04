Может ли Трамп участвовать в выборах? Верховный суд США принял решение

Трампа признали участником восстания во время нападения на Капитолий США

Верховный суд США постановил, что экспрезидент Дональд Трамп может баллотироваться в президенты на очередных выборах в США, которые состоятся 5 ноября 2024 года. Решение было принято единогласно — все девять судей.

Об этом, в частности, сообщает AP. Трампа признали участником "восстания во время нападения на Капитолий США 6 января 2021 года", однако ему разрешили баллотироваться на президентских выборах 2024 года.

"В соответствии с 14-й поправкой, ратифицированной после Гражданской войны, чиновники США, которые дали клятву соблюдать Конституцию, не могут занимать свои должности в будущем, если они "участвовали в мятеже". Однако в Конституции не сказано, как обеспечить соблюдение этого запрета, и с 1919 года она применялась всего дважды, поэтому многие эксперты считают эти вызовы маловероятными", — пишет издание.

Решение окружной судьи Сары Б. Уоллеса является третьим в исках против Трампа. Каждый раз инициаторы иска ссылаются на 14 поправку.

Вынося решение, судья Уоллес отметила, что Трамп действительно "участвовал в восстании" 6 января, и отвергла аргументы адвокатов о том, что он просто участвовал в "волеизъявлении". Обычно этого было бы достаточно, чтобы дисквалифицировать кандидата согласно вышеуказанной поправке, но судья сказала, что не может сделать это в случае, что касается "кандидата в президенты США".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о сокрушительном поражении Трампа на праймериз. Республиканцы отдали голоса за Ники Гейли.