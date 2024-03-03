Трамп опережает Байдена в семи ключевых штатах США — опрос

Значительный процент заявил, что Трамп опасен

Экс-президент США Дональд Трамп пользуется большей поддержкой, чем действующий американский лидер Джо Байден. В предвыборной гонке он опережает главу Белого дома в семи штатах.

Об этом свидетельствует новый опрос Bloomberg News/Morning Consult. Согласно этим данным, Байден отстает от Трампа в — Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине.

В частности, 48% избирателей этих штатов заявили, что поддержат Трампа, а 43% — Байдена.

Кроме того, преимущество Трампа оказалось сильнее всего в Северной Каролине, где он опережает Байдена на 9 процентных пунктов с 50% поддержки по сравнению с 41% Байдена.

Единственным штатом, где бывший президент получил не менее 50% поддержки в новом опросе, стала Северная Каролина. При этом, ни один из кандидатов не получил поддержки большинства ни в одном из других ключевых штатов.

Вместе с тем, значительная часть респондентов выразила обеспокоенность возрастом Байдена, тогда как значительный процент заявил, что Трамп опасен.

В целом 8 из 10 избирателей в ключевых штатах сказали, что 81-летний Байден слишком стар, и менее половины респондентов заявили, что 77-летний Трамп слишком стар.

Ранее "Телеграф" писал, что бывший конгрессмен Джо Уолш внезапно отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США.