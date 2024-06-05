"Тотальная ярость": скандальную конгрессвумен родом из Украины проверяют на "токсичность"

Возмутительное поведение Спартц продолжается

Скандальную американскую конгрессвумен украинского происхождения, которая пыталась "зарезать" помощь Украине, проверяет Комитет по этике Палаты представителей. Он исследует её поведение.

Об этом пишет Politico. Речь идет о Виктории Спартц. В настоящий момент комитет уже провел предварительное расследование. Оно касается возможного "жестокого обращения", "общей токсичности" и даже "ярости".

Дело в том, что два человека из числа персонала конгрессвумен пожаловались, что возмутительное поведение Спартц продолжается. За последние несколько недель после своих претензий касательно производительности персонала она ввела сокращение зарплаты. В апреле, по словам сотрудников, Спарц якобы разослала им записку, запрещающую им разговаривать с репортерами POLITICO, которые собирали информацию о ее офисе.

Один из руководителей ее аппарата Патрик Словински и вовсе подал в отставку, проработав меньше месяца. Отмечается, что Спартц уже отреагировала на расследования. Она сказала, что "не уверена, о чем вы говорите".

На праймериз в прошлом месяце Спартц победила восьмерых конкурентов — в том числе представителя штата Чака Гудрича. Гудрич критиковал отношение Спартц к персоналу, называя ее "худшим боссом номер один во всем Конгрессе".

"Маниакальное поведение. Она кричит и ругается, называя их дебилами и идиотами. По словам сотрудников, Виктория Спартц избегала их увольнения, зато издевалась над ними, пока они не шли сами", — говорится в рекламе Гудрича.

Один из нынешних сотрудников Спартц говорит, что она обычно вызывает кого-то из них к себе, "ругает его, произносит слово на F около миллиона раз, называет их плохими отсталыми детьми, чем угодно". "Это еженедельное дело. Это не редкость. Все мои общения с ней были полны тотальной ярости", — утверждает мужчина.

Бывший сотрудник Спартц рассказал, что в конце прошлого месяца один из следователей сообщил, что помощники комиссии все еще собирают материалы, ожидая разрешения от руководителей комитетов на начало официального расследования.

Напомним, ранее Спартц отметилась жесткой критикой Офиса президента Зеленского. Например, она говорила, что Андрей Ермак якобы может сотрудничать с российской стороной. В связи с этим конгрессвумен просила Байдена проверять каждый шаг военной помощи Киеву. В ответ на это МИД Украины обвинил ее в попытке за счет громких заявлений повысить свой политический рейтинг. Американская пресса писала, что Спартц своими словами разрушает отношения Киева и Вашингтона. Но нападки на Ермака не закончились и после этого. Летом 2022 года она обвинила его в том, что он якобы взял под свой контроль все учреждения в Украине и запугивает оппонентов. Несмотря на это Спартц все же хотела лично встретится с Ермаком в конце лета, но передумала и отказалась от встречи.

Еще Спартц призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша приостановить "зерновое соглашение", пока Украина не получит надлежащих мер безопасности. В МИД Украины тогда заявили, что конгрессвумен пыталась "нанести сокрушительный удар по украинским фермерам и экономике".

Кроме того Спартц предлагала отказаться от помощи беженцам, а также отказалась поддержать пакет помощи США Украине.