Конгрессвумен-уроженка Украины отказалась поддержать пакет помощи США: как она это объяснила

Уже не первый раз конгрессвумен удивляет украинцев

Украинка по этническому происхождению, конгрессвумен от Республиканской партии США Виктория Спартц заявила о том, что не будет голосовать за сенатский пакет помощи для Украины. Предложенный Сенатом пакет предусматривает финансовую помощь в размере 60 млрд долларов.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Журналисты подчеркивают, что Спартц в Сенате США является единственной уроженкой Украины и при этом она скептически относится к увеличению помощи собственной родине.

"Виктория Спартц очень лично рассказывает об ужасах, свидетелями которых стали ее друзья и семья в Украине после того, как Россия вторглась на ее родину более двух лет назад. Ее 95-летняя бабушка скончалась спустя несколько месяцев после того, как в ее квартиру прилетела бомба. Но когда дело доходит до того, что США планируют прислать многомиллиардную помощь в Украину, Спартц настроена скептически. Республиканка из Индианы заявила, что не поддерживает недавно принятый Сенатом пакет, включающий 60 миллиардов долларов на помощь Украине, а также средства для Израиля и Тайваня", — пишет издание.

Журналисты из WSJ отмечают, что оппозиция Спартц к двухпартийному законопроекту является ярким примером разногласий среди республиканцев в Конгрессе о дальнейшей помощи Украине на фоне оппозиции со стороны многих избирателей Республиканской партии. В ряде интервью Спартц заявляла, что хочет от президента Байдена четкой стратегии по участию США в войне и более пристального контроля над тем, как тратится помощь. Она также хочет, чтобы любая помощь, которая направляется Украине, предлагалась в виде кредита и чтобы администрация уделяла больше внимания вопросам, которые находятся ближе к дому.

"Я понимаю важность этой битвы и последствия, если Россия победит, но я тоже не очень наивна. Если у нас не будет должного надзора, мы не достигнем наших целей", — сказала Спартц, передает WSJ.

Вместе с тем представители демократов, пишет американское издание, отмечают — сначала они надеялись, что Спартц сможет играть более активную роль в попытках укрепить поддержку республиканцев в вопросе помощи Украине.

"Было ощущение, что она будет одной из тех республиканцев, которые действительно готовы пойти на все, чтобы помочь Украине. К сожалению, мы не видели, чтобы она использовала свои личные знания о стране и ее политике для эффективного сплочения республиканцев", — отметила конгрессвумен от демократов Сара Джейкобс, посещавшая Украину вместе со Спартц буквально за несколько недель до вторжения России.

По словам журналистов издания, влияние Спартц в Конгрессе весьма ограничено из-за отсутствия близких союзников, а также ее непредсказуемого поведения.

"Один коллега-республиканец сказал, что ее аргументы на конференциях Республиканской партии бывает настолько сложно понять, что люди часто выходят, когда она выступает", — пишет издание.

Напомним, в октябре 2022 года Спартц отметилась тем, что проголосовала против масштабного законопроекта, предусматривавшего выделение 12 млрд долларов для Украины. С чем было связано решение Спартц неизвестно, комментариев по этому поводу она не давала.

Помощь от США

Что касается помощи Украине от США, то история тянется еще с прошлого года, а именно с октября. Тогда президент США Джо Байден настаивал на принятии законопроекта о продолжении помощи Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань, на 106 миллиардов долларов.

Документ предусматривает более 60 миллиардов долларов Украине, 14 миллиардов – Израиля и 4,83 миллиарда – Тайваня. Для окончательного одобрения за законопроект должна проголосовать Палата представителей, а затем документ должен подписать президент США Джо Байден.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что голосование за помощь Украине в США снова может быть отложено на несколько недель. Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон говорил, что оно состоится сразу после 9 апреля, когда конгрессмены вернутся с каникул.