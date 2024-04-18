"Она - чистое зло": конгрессвумен из Украины предлагает отказаться от помощи беженцам, сеть отреагировала

Пользователи социальных сетей уже успели высказать свое мнение насчет действия украинки

Конгрессвумен от Республиканской партии США, украинка по этническому происхождению Виктория Спартц предложила поправку к законопроекту о помощи Украине. Она предлагает отказаться от помощи украинским беженцам.

Об этом говорится на странице Kareem Rifai в социальной сети Х (бывший твиттер). Под постом уже собралось большое количество гневных комментариев в сторону Спарц.

"Поправка Виктории Спарц к законопроекту о помощи Украине: отменить предоставление помощи детям и семьям, помощь беженцам", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что Виктория Спарц является уроженкой города Носовка в Черниговской области, хотя вся ее школьная жизнь прошла в Чернигове. При этом она сама регулярно приезжает туда к родителям. 17 апреля по этому городу были нанесены ракетные удары, в результате которых погибли и пострадали люди. Однако факты жестоких атак не влияют на решение конгрессвумен.

Тем временем пользователи социальных сетей уже успели высказать свое мнение насчет действия Виктории Спарц. В частности, можно встретить комментарии следующего типа:

"Какой в этом смысл?"

"Это ненормально, что человек не может даже сострадать гражданам и детям своей Родины, и даже во время жестокой войны".

"Неважно, кто вы и откуда, вы присоединяетесь к Республиканской партии, и вас забирает сила зла".

"О боже, она чистое зло".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон высказался насчет помощи Украине.