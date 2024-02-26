Помогал Украине - попал под следствие: в США скандал с сотрудником Сената

Кроме прочего, американца обвиняют в частых поездках в зону боевых действий.

Сотрудник Сената США неофициально передал украинской армии снайперское снаряжение на сумму 30 тысяч долларов. Теперь он находится под следствием.

Кроме прочего, американца обвиняют в частых поездках в зону боевых действий. Подробности об этом сообщает The New York Times.

Высокопоставленный сотрудник Сената США по имени Кайл Паркер, находящийся под следствием, является старшим советником Сената в Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как Хельсинкская комиссия. Комиссия возглавляется членами Конгресса и укомплектована помощниками членов Конгресса. Она оказывает влияние на вопросы демократии и безопасности и активно поддерживает Украину.

Издание, ссылаясь на конфиденциальный доклад директора и главного юрисконсульта комиссии, сообщает, что передача оборудования может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом.

Отмечается, что Паркер ездил на передовую в Украину в камуфляже и с украинскими военными знаками отличия. Он, якобы, нанял украинского чиновника для стипендии правительства США, несмотря на возражения чиновников Конгресса по этике и безопасности.

В докладе также говорится, что, вероятно, он "вольно или невольно стал мишенью и объектом использования со стороны иностранной разведки", и приводились неуказанные "контрразведывательные вопросы", которые должны быть переданы в ФБР.

В свою очередь представитель мистера Паркера заявил, что он не сделал ничего плохого. Он сказал, что Паркер стал объектом "кампании возмездия" за обвинения в неправомерных действиях против авторов доклада.

Напомним, что 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. Для Украины в частности предусмотрено более 60 млрд. долларов. Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал эту инициативу. Американский президент Джо Байден заявил, что законопроект нужно одобрить в срочном порядке.

Ранее "Телеграф" писал, что США не бросят Украину и продолжат оказывать ей военную и финансовую помощь. Об этом заявил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер. По его мнению помощь стране нужно увеличить, поскольку 2024 год является "решающим моментом в истории мира", а победа России в Украине будет разрушительной по последствиям для цивилизованного мира и в первую очередь для США.