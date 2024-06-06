Стало известно, что Байден будет говорить об Украине в день Д во Франции

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече будет, а президента России Владимира Путина на юбилей не пригласили

В четверг, 6 июня, во Франции Украина станет важной частью выступления президента США Джо Байдена. Он отметит 80-ю годовщину Дня Д на пляжах французской Нормандии, заявив, что усилия союзников по противостоянию России с Украиной являются прямым продолжением битвы за свободу, бурлившей по всей Европе во время Второй мировой войны.

Об этом пишет издание The New York Times. Байден свяжет борьбу за Украину с действиями союзников в День Д.

Агентство пишет, что месяцы отказа Конгресса одобрить финансирование Украины привели к тому, что военные усилия в стране были отбиты, дав российским войскам возможность продвигаться вдоль линии боевых действий на севере и востоке страны.

Напомним, во Франции сегодня чествуют 80-летие высадки союзников в Нормандии в 1944 году, которую еще называют "День Д". Среди гостей – президент США Джо Байден, король Великобритании Чарльз и королева Камила, принц Уильям, премьер-министр Риши Сунак, премьер Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц. Украинский президент Владимир Зеленский на встрече будет, а президента России Владимира Путина на юбилей не пригласили.

"Телеграф" собрал 10 самых интересных фактов об этом "Дне Д", которых вы могли не знать.