Стало відомо, що Байден говоритиме про Україну у день Д у Франції

Український президент Володимир Зеленський на зустрічі буде, а президента Росії Володимира Путіна на ювілей не запросили

У четвер, 6 червня, у Франції Україна стане важливою частиною виступу президента США Джо Байдена. Він відзначить 80-ті роковини Дня Д на пляжах французької Нормандії, заявивши, що зусилля союзників із протистояння Росії з Україною є прямим продовженням битви за свободу, яка вирувала по всій Європі під час Другої світової війни.

Про це пише видання The New York Times. Зазначається, що Байден зв'яже боротьбу за Україну з діями союзників у День Д.

Агенство пише, що місяці відмови Конгресу схвалити фінансування України призвели до того, що воєнні зусилля в країні були відбиті, давши російським військам можливість просуватися вздовж лінії бойових дій на півночі та сході країни.

Нагадаємо, у Франції сьогодні вшановують 80-ту річницю висадки союзників у Нормандії у 1944 році, яку ще називають "День Д". Серед гостей — президент США Джо Байден, король Великої Британії Чарльз і королева Каміла, принц Вільям, прем'єр-міністр Ріші Сунак, прем’єр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Український президент Володимир Зеленський на зустрічі буде, а президента Росії Володимира Путіна на ювілей не запросили.

"Телеграф" зібрав 10 найцікавіших фактів про цей "День Д", яких ви могли не знати.