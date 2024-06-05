На Саммит мира Байден не приедет, но в ближайшее время дважды встретится с Зеленским

США на встрече представят вице-президент Камала Гаррис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан

Президент США Джо Байден не будет присутствовать на Саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, но в ближайшее время дважды встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сначала в Нормандии, где глава Штатов будет присутствовать на праздновании 80-й годовщины высадки в день Д во время Второй мировой войны, а потом на встрече G7 в Италии.

В Белом доме заявили, что целью встреч будет обсуждение борьбы Киева против России. Как пишет Barron's, решение о "двойной демонстрации поддержки" было принято после того, как Байден столкнулся с критикой из-за того, что он пропустит предстоящий украинский мирный саммит в Швейцарии. Вместо этого президент США примет участие в сборе средств на выборы с участием голливудских звезд Джорджа Клуни и Джулии Робертс.

О том, что Байден "будет иметь возможность встретиться с президентом Зеленским" в Нормандии сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Темой станет поддержка Украины.

"Он встретится с ним, чтобы поговорить о состоянии дел в Украине и о том, как мы можем продолжать и углублять нашу поддержку Украины", — отметил он.

Кроме того, по его словам, Байден планирует снова встретиться с Зеленским на встрече Большой семерки ведущих экономик в Бари, Италия, 13-15 июня. Основное внимание на встрече будет уделено использованию замороженных российских средств для поддержки военных усилий Украины.

"Итак, в течение чуть более недели у президента будет два предметных разговора с президентом Зеленским", — резюмировал Салливан.

Напомним, Глобальный саммит мира, который Швейцария проведет по запросу Украины, состоится 15-16 июня в городе Бюргеншток. Свое участие в нем уже подтвердили более 100 стран мира и организаций, но Россию на него не пригласили. На встрече будет выработана общая переговорная позиция, которую передадут России.

Ранее "Телеграф" рассказывал о масштабной кампании по дискредитации Саммита мира со стороны России. Страна-агрессор прибегает даже к запугиванию отдельных мировых лидеров.