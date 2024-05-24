Членство Украины в НАТО: у Байдена сделали однозначное заявление по поводу саммита в июле

Страны Альянса настроены решительно

Вопрос вступления Украины в НАТО до сих пор остается открытым, по словам спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера, все страны Альянса настроены решительно. Однако на июльском саммите Украина не получит ожидаемого приглашения.

Об этом говорится в интервью "Украинской службе Голоса Америки". Все 32 страны-члена будут играть определенную роль в принятии этого решения.

"У нас есть еще более шести недель до Вашингтонского саммита. Поэтому я не хочу прогнозировать, что главы государств объявят на этом саммите . Очевидно, это вопрос не только к Соединенным Штатам", — говорит Миллер.

По его словам, Украина имеет будущее у НАТО, с чем соглашаются почти все страны. И сейчас Киеву и Альянсу следует больше прилагать усилия и внимание к построению моста, который поможет нашей стране получить желаемое членство.

Миллер подчеркнул, что сейчас нужно четко понимать, как выглядит путь для украинцев, чего стране нужно добиться. И в НАТО готовы содействовать продвижению в этом вопросе, но не следует на нем "зацикливаться".

"Также важно сделать шаг назад и прояснить, что даже к членству в НАТО есть вещи, которые мы делаем, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность Украины. Помимо дополнительного пакета помощи в размере $60 миллиардов, который только что принял Конгресс", — отметил спикер Госдепартамента.

Напомним, что в начале апреля у Байдена озвучили главную проблему, из-за которой Украина не может войти в Альянс сейчас. Надо "иметь хорошую и ясную дорожную карту, чтобы прийти к этому".

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина и Альянс достигли самого высокого уровня отношений за все время нашей независимости.