Будут ли вторые дебаты? Стало известно, продолжит ли Байден предвыборную гонку

Второй тур дебатов был под вопросом

Джозеф Байден намерен принять участие во вторых дебатах со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом. Это произошло после разговоров среди демократов о возможной смене своего кандидата — им не понравилось поведение Байдена в ходе дебатов с его конкурентом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на неназванного советника Джо Байдена. Он добавил, что выступление действующего главы США на прошлых дебатах было неубедительным.

По словам советника президента команда главы американского государства намерена выделить те моменты, которые сыграли на дебатах на руку президенту и двигаться дальше. Он добавил, что в президентской кампании Джо Байдена участвуют многие специалисты, которые удачно помогли переизбраться бывшему президенту Бараку Обаме.

О возможном выходе действующего президента американского президента из предвыборной гонки высказался также представитель кампании Джо Байдена Сет Шустер. Об этом сообщает издание The Hill.

"Конечно, он не выйдет", — подчеркнул Шустер.

В Соединенных Штатах Америки (США) 28 июня прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты. Джозеф Байден и Дональд Трамп – главные конкуренты осенних соревнований – высказали свои позиции на разные темы: экономики, миграции, запрета абортов, конфликта в Газе. Не забыли они и о войне в Украине.