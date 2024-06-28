Кто выиграл дебаты, а кто провалился: Байден и Трамп нарвались на критику, но победитель уже есть

Трамп, был более готовый к дебатам, чем Байден

В Соединенных Штатах Америки (США) 28 июня прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты. Джозеф Байден и Дональд Трамп – главные конкуренты осенних соревнований – высказали свои позиции на разные темы: экономики, миграции, запрета абортов, конфликта в Газе. Не забыли они вспомнить и Украину.

По оценкам зрителей и экспертов, действующий президент провалил их, а явным победителем стал республиканец. Об этом сообщил канал CNN.

Дональд Трамп набрал 67% голосов против 33% у Джо Байдена. Примечательно, что Трамп, был более готовый к дебатам, чем Байден. Действующий президент регулярно не отвечал на вопросы ведущих, апеллируя, независимо от вопроса, к своей предвыборной повестке, касающейся прежде всего ситуации с незаконной миграцией и ситуацией на южной границе.

До начала дебатов те же избиратели говорили, что ожидали от Трампа лучшего выступления, чем от Байдена, 55 % против 45 %. Стоит отметить, что результаты опроса отражают мнение о дебатах только тех избирателей, которые смотрели дебаты, и не являются репрезентативными для всей голосующей общественности.

Большинство зрителей заявили, что не уверены в способности Байдена возглавить страну (57 %). При этом того же мнения относительно Трампа придерживаются 44%.

Во время дебатов как Трамп, так и Байден не показали того уровня, который ожидали увидеть избиратели. Самой содержательной частью дискуссии, пожалуй, стало обсуждение войны в Украине. Модераторы спросили Трампа, как он относится к "мирному плану" Путина — предложению прекратить боевые действия в обмен на "вывод войск" из частично оккупированных Россией областей. Республиканец попытался уйти от ответа пространным рассказом о том, как сильно его уважают американские солдаты, а когда ведущие надавили, сказал, что предложение Путина "неприемлемо". Но тут же принялся критиковать Владимира Зеленского за то, что тот требует от США все новых трат на вооружение.

После дебатов лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ опубликовал заявление, где говорится, что бывший президент Дональд Трамп победил в дебатах. Политик добавил, что действующий президент Джо Байден "продемонстрировал, что он не годится на пост президента".

"Президент Трамп — единственный выбор 5 ноября. На карту поставлено будущее нашей страны", — говорится в заявлении Скализе.

По его словам, Трамп "выиграл дебаты, продемонстрировав сильное и президентское выступление, рассказав о том, как он будет решать масштабные экономические и пограничные проблемы, созданные Джо Байденом за три с половиной года провала". Тем временем Байден "доказал, насколько он не в ладах с трудолюбивыми семьями, когда отрицал пограничный кризис и проблемы, которые создает его инфляционный кризис для людей, с трудом сводящих концы с концами", говорится в заявлении.

Ранее "Телеграф" сообщил, что по мнению Трампа, Украина не выиграет войну с РФ. Он публично заявил об этом.