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О войне в Украине, возрасте и сексе: главные цитаты из дебатов Байдена и Трампа

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Дебаты между Байденом и Трампом Новость обновлена 28 июня 2024, 09:21
Дебаты между Байденом и Трампом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Главные конкуренты на выборах президента США не обошлись без взаимных обвинений

В Атланте прошел первый раунд предвыборных дебатов между президентом США Джо Байденом и экспрезидентом, кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Они продолжались 90 минут.

Участники говорили о состоянии экономики США, ситуации на границе, выводе войск из Афганистана и войнах в Украине и Израиле. "Телеграф" подобрал для вас основные заявления оппонентов, прозвучавшие во время дебатов.

Байден

  • Трамп хочет начать ядерную войну. Он хочет, чтобы Путин пошел войной на страны НАТО.
  • После Украины Путин пойдет в Польшу, Беларусь и страны НАТО.
  • Путин – военный преступник. Он убил тысячи тысяч человек. Путин хочет восстановить то, что являлось частью советской империи.
  • Трамп сказал Путину делать все, что ему вздумается.
  • Он (Трамп. — Ред.) понятия не имеет, о чем он чертовски он говорит. …Это парень, который хочет выйти из НАТО.
  • Трамп — единственный человек на этой сцене, являющийся осужденным преступником.
  • Трамп оставил мне падающую экономику… Трамп оставил хаос, он за свое время не сделал ничего.
  • Половину моей карьеры я был самым молодым человеком в политике. Сейчас я самый старший, но самый компетентный.
  • Ты (Трамп. – Ред.) занимался сексом с порнозвездой, пока твоя жена была беременна.
  • Мой сын – не лох и лузер. Ты (Трамп. – Ред.) – лох и лузер.

Трамп

  • Байден завел нас в плохую позицию с Украиной и Россией. Украина не выигрывает войну. У них заканчиваются люди. Это грустно, они столько людей потеряли… Из-за глупых решений Байдена.
  • Они (условия Путина насчет Украины. — Ред.) неприемлемы. Но эта война не должна была начаться.
  • Я сделаю, чтобы война была решена между Путиным и Зеленским.
  • Россия забрала много земель при Буше, забрала много земель при Обаме и Байдене. При мне нет, ничего при Трампе! Путин знал, что со мной нельзя играть в игры.
  • Каждый раз, когда Зеленский приезжает в эту страну, он уносит с собой 60 миллиардов долларов.
  • Будь я президентом, "Хамас" никогда бы не атаковал Израиль.
  • Байден вызвал инфляцию. Он должен просто не трогать ситуацию, которую я оставил.
  • Я прохожу медосмотр каждый год. Я только что стал чемпионом мира по футболу.
  • Я имею дело с политиками всю свою жизнь. Из всех политиков, которых я знал, никто никогда не лгал так, как Байден.

Напомним, что недавно советники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа представили ему план прекращения войны в Украине. Они предлагают ему в случае избрания президентом заморозить войну на Украине по линии фронта.

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#США #Дебаты #Джо Байден #Дональд Трамп