О войне в Украине, возрасте и сексе: главные цитаты из дебатов Байдена и Трампа

Главные конкуренты на выборах президента США не обошлись без взаимных обвинений

В Атланте прошел первый раунд предвыборных дебатов между президентом США Джо Байденом и экспрезидентом, кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Они продолжались 90 минут.

Участники говорили о состоянии экономики США, ситуации на границе, выводе войск из Афганистана и войнах в Украине и Израиле. "Телеграф" подобрал для вас основные заявления оппонентов, прозвучавшие во время дебатов.

Байден

Трамп хочет начать ядерную войну. Он хочет, чтобы Путин пошел войной на страны НАТО.

После Украины Путин пойдет в Польшу, Беларусь и страны НАТО.

Путин – военный преступник. Он убил тысячи тысяч человек. Путин хочет восстановить то, что являлось частью советской империи.

Трамп сказал Путину делать все, что ему вздумается.

Он (Трамп. — Ред.) понятия не имеет, о чем он чертовски он говорит. …Это парень, который хочет выйти из НАТО.

Трамп — единственный человек на этой сцене, являющийся осужденным преступником.

Трамп оставил мне падающую экономику… Трамп оставил хаос, он за свое время не сделал ничего.

Половину моей карьеры я был самым молодым человеком в политике. Сейчас я самый старший, но самый компетентный.

Ты (Трамп. – Ред.) занимался сексом с порнозвездой, пока твоя жена была беременна.

Мой сын – не лох и лузер. Ты (Трамп. – Ред.) – лох и лузер.

Трамп

Байден завел нас в плохую позицию с Украиной и Россией. Украина не выигрывает войну. У них заканчиваются люди. Это грустно, они столько людей потеряли… Из-за глупых решений Байдена.

Они (условия Путина насчет Украины. — Ред.) неприемлемы. Но эта война не должна была начаться.

Я сделаю, чтобы война была решена между Путиным и Зеленским.

Россия забрала много земель при Буше, забрала много земель при Обаме и Байдене. При мне нет, ничего при Трампе! Путин знал, что со мной нельзя играть в игры.

Каждый раз, когда Зеленский приезжает в эту страну, он уносит с собой 60 миллиардов долларов.

Будь я президентом, "Хамас" никогда бы не атаковал Израиль.

Байден вызвал инфляцию. Он должен просто не трогать ситуацию, которую я оставил.

Я прохожу медосмотр каждый год. Я только что стал чемпионом мира по футболу.

Я имею дело с политиками всю свою жизнь. Из всех политиков, которых я знал, никто никогда не лгал так, как Байден.

Напомним, что недавно советники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа представили ему план прекращения войны в Украине. Они предлагают ему в случае избрания президентом заморозить войну на Украине по линии фронта.