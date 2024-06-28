Демократы заговорили о смене кандидата, а Байден собой доволен: что происходит в США после дебатов

Однопартийцам не понравились оговорки Байдена, его слабый голос и не только

После дебатов между кандидатами в президенты США — действующего главы страны, демократа Джо Байдена и его конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа, в среде демократов заговорили о возможной смене своего кандидата. Им не понравилось поведение Байдена в ходе дебатов.

Об этом пишет New York Times. По данным издания, демократы недовольны постоянными оговорками Байдена, его слабым голосом и неспособностью ясно представить позицию своей партии по ключевым вопросам.

"Партии существуют для того, чтобы побеждать. Человек, который был на сцене с Трампом, не может победить. Страх перед Трампом подавлял критику Байдена. Теперь этот же страх будет подпитывать призывы к его снятию как кандидата", – цитирует NYT высокопоставленного представителя штаба Байдена.

Эндрю Янг, участвовавший в праймериз Демократической партии в 2020 году тоже считает, что необходима замена кандидата. Об этом он написал в соцсети Х.

"Ребята, демократам следует выдвинуть кого-нибудь другого — пока не поздно", — призвал политик.

Кроме того, представители демократов активно обсуждали возможность замены Байдена другим кандидатом в вечерних эфирах ведущих американских телеканалов. Вместе с тем, замена кандидата в президенты на столь позднем этапе является очень сложной технической задачей.

"Все 50 штатов уже провели праймериз, и Байден получил от них подавляющее большинство делегатов. Только сам Байден может поручить этим делегатам голосовать за кого-то другого, поскольку они обязаны голосовать за него, если он не снимет кандидатуру до съезда Демократической партии в августе этого года", – пояснило издание Vox.

При этом сам Байден не разделяет разочарования по поводу своего выступления на дебатах. Он считает, что все было хорошо, а сложности, которые возникали у него во время разговора с Трампом Байден списал на токсичность своего собеседника.

"Я думаю, мы справились хорошо … трудно спорить со лжецом. New York Times отметила, что он солгал 26 раз, и это большая ложь", — сказал Байден, чьи слова цитирует CNN.

Байдена спросили о его здоровье в день дебатов. Он сказал, что по данным СМИ, у него болело горло.

Как сообщал "Телеграф", Трамп на дебатах с Байденом заявил, что Украина якобы не выиграет войну против России. Трамп добавил, что у Киева "заканчиваются люди".