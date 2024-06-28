Польша и Беларусь? Байден назвал страны, на которые нацелится Путин в случае победы в Украине

Высказывания оппонента о войне в Украине глава Штатов назвал "ерундой"

Президент США Джо Байден в ходе дебатов со своим соперником Дональдом Трампом заявил, что глава России Владимир Путин не остановится на Украине. Следующими жертвами его агрессии могут стать Польша и Беларусь.

Об этом сообщает Sky News. Байден также прокомментировал высказывания Трампа о войне в Украине.

"Я никогда в жизни не слышал столько ерунды", — сказал он о заявлениях соперника по поводу войны.

Байден предупредил, что если Путин выиграет войну против Украины, есть риск, что он начнет войну против других стран. По его мнению, это может грозить Польше и Беларуси, а также странам Балтии. Оговорился ли президент США, или действительно видит опасность, что РФ может на пасть на своего союзника — Беларусь, неизвестно.

Напомним, Трамп заявил, что "если бы у нас был настоящий президент, президент, который знал, что его уважает Путин, он бы никогда, никогда бы не вторгся в Украину". Кроме того, он сказал, что Украина якобы не выиграет войну против России.

"Россия забрала много земли при Обаме, при Байдене. А при мне — нет. Путин знал, что со мной нельзя играть. Эта война не должна была никогда начинаться. Байден завел нас в плохую позицию с Украиной и Россией. Украина не выиграет войну. У них заканчиваются люди. Это грустно, они столько людей потеряли… Из-за глупых решений Байдена", – заявил Трамп.

Как сообщал "Телеграф", после дебатов между Байденом и Трампом в среде демократов заговорили о смене своего кандидата. Они недовольны его постоянными оговорками, слабым голосом и неспособностью ясно представить позицию своей партии по ключевым вопросам. Сам Байден считает, что дебаты прошли хорошо, а сложности, которые возникали у него во время разговора с Трампом он списал на токсичность своего собеседника.