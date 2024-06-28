Чи будуть другі дебати? Стало відомо, чи продовжить Байден передвиборні перегони

Другий тур дебатів був під питанням

Джозеф Байден має намір взяти участь у других дебатах зі своїм опонентом від республіканців Дональдом Трампом. Це сталося після розмов серед демократів про можливу зміну свого кандидата — їм не сподобалася поведінка Байдена під час дебатів із його конкурентом від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Про це повідомляє видання CNN із посиланням на неназваного радника Джо Байдена. Він додав, що виступ чинного голови США на минулих дебатах був непереконливим.

За словами радника президента, команда глави американської держави має намір виділити ті моменти, які зіграли на дебатах на руку президенту і рухатися далі. Він додав, що у президентській кампанії Джо Байдена беруть участь багато фахівців, які вдало допомогли переобратися колишньому президентові Бараку Обамі.

Про можливий вихід чинного президента американського президента із передвиборчих перегонів висловився також представник кампанії Джо Байдена Сет Шустер. Про це повідомляє видання The Hill.

"Звичайно, він не вийде", — наголосив Шустер.

У Сполучених Штатах Америки (США) 28 червня відбулися передвиборчі дебати кандидатів у президенти. Джозеф Байден та Дональд Трамп – головні конкуренти осінніх змагань – висловили свої позиції на різні теми: економіки, міграції, заборони абортів, конфлікту у Газі. Не забули вони і про війну в Україні.