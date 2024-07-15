Украине не понравится: что говорил кандидат в вице-президенты от республиканцев про войну

Кандидат уже предлагал отдать России часть украинской территории

В городе Милуоки (США) прошел съезд Республиканской партии, во время которой Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты. Кроме того, там же было озвучено имя возможного вице-президента и для Украины в этом хорошего мало.

Как пишет CNN, вторым лицом государства может стать Джей Ди Венс, сенатор от штата Огайо. Об этом сам Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social

По словам политика, Венс на своей должности в приоритет поставит американских работников и фермеров.

Венс изначально являлся ярым противником Трампа и даже сравнивал его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, однако позже они смогли найти общий язык. При этом сенатор активно и последовательно выступает против оказания любой помощи Украине. В частности в прошлом году он вместе с 18 другими республиканцами призывал президента Джо Байдена остановить "неограниченную помощь" украинцам. Также он призывал Белый дом сделать заявление о том, что Украине придется отказаться от своих территорий.

"У нас продовольственный кризис… у нас есть энергетический кризис… В интересах Америки признать, что Украине придется уступить некоторые территории россиянам, и нам необходимо положить конец войне", — говорил он.

Кроме того, он призывал Киев отказаться от планов выйти на границы 1991 года и принять исключительно оборонную стратегию, чтобы "перестать истекать кровью и выиграть время для начала переговоров". Он также говорил, что выделенная помощь США не поможет Украине победить в войне.

"Но по украинскому вопросу, в частности, все знают, что это всегда будет заканчиваться переговорами. Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию обратно к границе 1991 года, была абсурдной, на самом деле никто в это не верил", — говорил республиканец.

Помимо того Венс отличился критикой Белого дома по поводу того, что у него нет реального плана по завершению российского вторжения.

Как сообщалось ранее, 14 июля во время предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы во время его выступления перед своими сторонниками. В ходе покушения на Трампа погиб неизвестный зритель. Также правоохранительные органы ликвидировали нападавшего выстрелом в голову. Уже известно, что им был 20-летний Томас Мэтью Крукс.