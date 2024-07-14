Названо имя стрелка, совершившего покушение на Трампа : что он сказал перед преступлением (фото, видео)

За пару часов до происшествия стрелок записал видео

Совершивший покушение на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он совершил несколько выстрелов во время предвыборного митинга.

Об этом пишет The New York Post, ссылаясь на источники. По их словам, Крукс взобрался на крышу производственного предприятия, расположенного примерно в 120 метрах от сцены, где выступал Трамп, на территории Butler Farm Show.

Издание выяснило, что Крукс во время стрельбы ранил, в том числе, Дональда Трампа в ухо. До этого стало известно, что полицейские нашли на месте покушения винтовку типа АR.

После попытки покушения на Трампа несколько человек сообщили, что незадолго до выстрелов видели, как некий мужчина лезет на крышу здания и указывали на это полиции и сотрудникам службы безопасности, но те никак не среагировали:

"Мы заметили, как парень ползет по крыше здания рядом с нами, у него была винтовка. Там внизу бегала полиция. Мы такие: "Эй, чуваки, на крыше парень с винтовкой". И полиция такая, что? Знаете, как будто они не знали, что происходит. А потом я думаю про себя: "Почему Трамп все еще говорит? Почему его не утащили со сцены? Я стою там, указывая на парня с винтовкой, ну, две-три минуты. А потом раздаются пять выстрелов"", — сообщил ВВС один из свидетелей.

В Крукса выстрелил снайпер — прямо в голову. Он был убит на месте.

В то же время стало известно, что за несколько часов до происшествия Томас Крукс записал видео в своем автомобиле. В нем он сказал "ненавижу Трампа и республиканцев".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 июля в ходе предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы во время его выступления перед своими сторонниками. Он, вероятно, получил легкие ранения. В ходе покушения на Трампа погиб неизвестный зритель. Также правоохранительные органы ликвидировали нападавшего, атаковавшего предвыборный митинг экс-президента.