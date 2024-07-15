Україні не сподобається: що говорив кандидат у віцепрезиденти від республіканців про війну

Кандидат уже пропонував віддати Росії частину української території

У місті Мілуокі (США) відбувся з’їзд Республіканської партії, під час якої Дональда Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти. Крім того, там було озвучено ім’я можливого віцепрезидента і для України в цьому хорошого мало.

Другою особою держави може стати Джей Ді Венс, сенатор від штату Огайо, пише CNN. Про це сам Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social

За словами політика, Венс на своїй посаді у пріоритет поставить американських працівників та фермерів.

Венс спочатку був затятим противником Трампа і навіть порівнював його з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером, проте пізніше вони змогли порозумітися. При цьому сенатор активно і послідовно виступає проти будь-якої допомоги Україні. Зокрема минулого року він разом із 18 іншими республіканцями закликав президента Джо Байдена зупинити "необмежену допомогу" українцям. Також він закликав Білий дім зробити заяву про те, що Україні доведеться відмовитись від своїх територій.

"У нас продовольча криза... у нас є енергетична криза... На користь Америки визнати, що Україні доведеться поступитися деякими територіями росіянам, і нам необхідно покласти край війні", — говорив він.

Крім того, він закликав Київ відмовитися від планів вийти на кордони 1991 року і прийняти виключно оборонну стратегію, щоб "перестати стікати кров’ю та виграти час для початку переговорів". Він також говорив, що виділена допомога США не допоможе Україні перемогти у війні.

"Але з українського питання, зокрема, всі знають, що це завжди закінчуватиметься переговорами. Ідея про те, що Україна збирається відкинути Росію назад до кордону 1991 року, була абсурдною, насправді ніхто в це не вірив", — говорив республіканець. .

Крім того, Венс відзначився критикою Білого дому з приводу того, що у нього немає реального плану щодо завершення російського вторгнення.

Як повідомлялося раніше, 14 липня під час передвиборчого мітингу кандидата у президенти Дональда Трампа пролунали постріли під час його виступу перед своїми прихильниками. У ході замаху на Трамп загинув невідомий глядач. Також правоохоронні органи ліквідували нападника пострілом у голову. Вже відомо, що ним був 20-річний Томас Метью Крукс.