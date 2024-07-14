Покушение на Трампа: погиб один из зрителей, нападавшего ликвидировали

Стрелец – член левого движения ANTIFA и экстремист Марк Вайолетс

При попытке покушения на бывшего президента США Дональда Трампа погиб неизвестный зритель. Также правоохранительные органы ликвидировали нападавшего, атаковавшего предвыборный митинг экс-президента.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах и прокурора округа Батлер Ричарда Голдингера. Известно, что зрителя на трибуне убило случайной пулей – стрелок промахнулся во время одного из выстрелов.

"Стрелок, причастный к инциденту на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, был нейтрализован", – говорится в сообщении.

Также предварительно удалось установить личность нападавшего. По некоторым данным, это член левого движения ANTIFA и экстремист Марк Вайолетс. Это движение выступает против Трампа, поскольку последний обещает прекратить пускать в страну мигрантов, а левым ждать чего-то хорошо от экс-президента не стоит. Сам Вайолетс перед покушением опубликовал видео, на котором заявил, что "справедливость придет".

Напомним, что предвыборные дебаты в США показали очень нелестные результаты для кандидата от демократов Джо Байдена. Однако на общую картину избирательных симпатий это не повлияло.

Ранее "Телеграф" писал, что редакционная коллегия The New York Times после дебатов заявила, что Трамп представляет угрозу для демократии, а потому призвала Байдена снять свою кандидатуру, поскольку действующий президент США "уже не тот человек, которым он был четыре года назад".