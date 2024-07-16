Новая реальность нам не понравится: как в Украине отреагировали на кандидатуру вице-президента США от Трампа

Украинцы напомнили, что Венс один из самых ярых противников оказания помощи ВСУ

Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп объявил, что в случае победы вице-президентом станет Джей Ди Венс. Эта новость уже вызвала широкие обсуждения в Украине, поскольку этот кандидат уже отмечался антиукраинскими высказываниями.

"Телеграф" промониторил реакцию сети и собрал наиболее показательные мнения. Стоит отметить, что в большинстве они весьма пессимистические.

В частности эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук напомнил, что Венс уже говорил о том, что якобы Украине придется уступить территории, так как у США нет производственных мощностей, чтобы произвести нужное количество оружия. Также он напомнил, что сенатор читал детские книги с трибуны во время голосований о помощи Украине.

Блогер и один из основателей политической партии "Демократична Сокира" Антон Швец тоже не стал проявлять оптимизма.

"Приветствую в новой реальности и гарантирую – нам она не очень понравится", — написал он.

Журналистка Юлия Забелина отметила, что Венс является типичным изоляционистом и другом сына Трампа, который и продвинул его на этот пост. В целом она тоже считает, что Украине его кандидатура не выгодна.

В свою очередь журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева сообщила, что в штате Огайо проживает огромная украинская диаспора, среди которых много сторонников республиканцев. Она также добавила, что Венс уже поменял свое мнение о Трампе, хотя ранее называл его "американским Гитлером".

Журналист Никита Пидгора выразил мнение, что должность вице-президента в США это "политический тупик", а для Украины куда более важно то, кто получит должности главы администрации и государственного секретаря.

Журналист-политолог Роман Кот не стал давать оценку Венсу, а предложил понять, что тот из себя представляет. Для этого он предложил почитать мемуары "Элегия Хиллбилли" или же посмотреть адаптацию на Netflix.

Стоит отметить, что в последнее время шансы на победу Трампа на выборах в США начали оценивать в более 70%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Венс активно и последовательно выступает против оказания любой помощи Украине. В частности в прошлом году он вместе с 18 другими республиканцами призывал президента Джо Байдена остановить "неограниченную помощь" украинцам. Также он призывал Белый дом сделать заявление о том, что Украине придется отказаться от своих территорий.