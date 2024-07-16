Нова реальність нам не сподобається: як в Україні відреагували на кандидатуру віцепрезидента США від Трампа

Українці нагадали, що Венс один із найзапекліших противників надання допомоги ЗСУ

Кандидат у президенти від Республіканської партії США Дональд Трамп оголосив, що у разі перемоги віцепрезидентом стане Джей Ді Венс. Ця новина вже викликала широкі обговорення в Україні, оскільки цей кандидат уже попадався на антиукраїнських висловлюваннях.

"Телеграф" промоніторив реакцію мережі та зібрав найбільш показові думки. Варто відзначити, що здебільшого вони дуже песимістичні.

Зокрема експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Петро Олещук нагадав, що Венс уже говорив про те, що нібито Україні доведеться поступитися територією, оскільки США не мають виробничих потужностей, щоб виробити потрібну кількість зброї. Також він нагадав, що сенатор читав дитячі книги із трибуни під час голосування про допомогу Україні.

Блогер та один із засновників політичної партії "Демократична Сокира" Антон Швець теж не став виявляти оптимізму.

"Вітаю в новій реальності і гарантую — нам вона не дуже сподобається", — написав він.

Журналістка Юлія Забєліна зазначила, що Венс є типовим ізоляціоністом та другом сина Трампа, який і просунув його на цю посаду. Загалом вона також вважає, що Україні його кандидатура не вигідна.

Своєю чергою журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва повідомила, що у штаті Огайо проживає величезна українська діаспора, серед яких багато прихильників республіканців. Вона також додала, що Венс вже змінив свою думку про Трампа, хоча раніше називав його "американським Гітлером".

Журналіст Микита Підгора висловив думку, що посада віцепрезидента в США це "політичний глухий кут", а для України значно важливіше те, хто отримає посади голови адміністрації та державного секретаря.

Журналіст-політолог Роман Кот не став давати оцінку Венсу, а запропонував зрозуміти, що той є. Для цього він запропонував почитати мемуари "Елегія Хіллбіллі" або ж переглянути адаптацію на Netflix.

Варто зазначити, що останнім часом шанси на перемогу Трампа на виборах у США почали оцінювати понад 70%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Венс активно та послідовно виступає проти надання будь-якої допомоги Україні. Зокрема минулого року він разом із 18 іншими республіканцями закликав президента Джо Байдена зупинити "необмежену допомогу" українцям. Також він закликав Білий дім зробити заяву про те, що Україні доведеться відмовитись від своїх територій.