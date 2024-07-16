Вице-президент Трампа называл его "американским Гитлером": мы нашли его громкое заявление

Сенатор Огайо ранее был ярым антитрампистом

Во время съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин) Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты, а в случае его победы вице-президентом станет Джей Ди Венс. Примечательно то, что Венс несколько лет назад называл нынешнего союзника "американским Гитлером".

Соответствующее сообщение он направил в 2016 году своему соседу по комнате в юридической школе Джошу МакЛорину, который сейчас является сенатором-демократом от штата Джорджия. При этом в сети также остался скриншот его сообщения.

"Я не удивлен подъему Трампа, и я думаю вся партия может в этом винить только себя. Мы, нравится нам это или нет, партия белых людей с низким доходом и плохим образованием. И я уже длительное время говорил, что мы должны предложить этим людям ЧТО-ЛИБО (и может быть даже расширить привлекательность для черных людей из рабочего класса в процессе) или это сделают демагоги. Мы сейчас в этой точке. Трамп это порождение нашего коллективного пренебрежения. Я постоянно возвращаюсь к мысли, что Трамп это циничная задница вроде Никсона, который мог бы не быть таким плохим (и даже мог бы доказать полезность) или же он американский Гитлер", — говорится в сообщении Венса.

Стоит отметить, что примерно в то же время он также называл Трампа "культурным героином" и обвинял его в том, что тот предлагает простые решения для сложных проблем.

"Он никогда не раскрывает подробностей того, как будут работать его планы, потому что не может. Обещания Трампа — это игла в коллективной вене Америки", — говорил Венс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Венс активно и последовательно выступает против оказания любой помощи Украине. В частности в прошлом году он вместе с 18 другими республиканцами призывал президента Джо Байдена остановить "неограниченную помощь" украинцам. Также он призывал Белый дом сделать заявление о том, что Украине придется отказаться от своих территорий.