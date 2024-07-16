Віцепрезидент Трампа називав його "американським Гітлером": ми знайшли його гучну заяву

Сенатор Огайо раніше був затятим антитрампістом

Під час з’їзду Республіканської партії США до Мілуокі (штат Вісконсін) Дональда Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти, а у разі його перемоги віцепрезидентом стане Джей Ді Венс. Примітно, що Венс кілька років тому називав нинішнього союзника "американським Гітлером".

Відповідне повідомлення він направив у 2016 році своєму сусідові по кімнаті в юридичній школі Джошу МакЛоріну, який зараз є сенатором-демократом від штату Джорджія. При цьому в мережі також залишився скріншот повідомлення.

Я не здивований підйому Трампа, і я думаю вся партія може в цьому звинувачувати тільки себе. Ми, подобається нам це чи ні, партія білих людей з низьким доходом і поганою освітою. І я вже тривалий час говорив, що ми повинні запропонувати цим людям ЩО-НЕБУДЬ (і можливо навіть розширити привабливість для чорних людей з робітничого класу в процесі) або це зроблять демагоги. Ми зараз у цій точці. Трамп це породження нашої колективної зневаги. Я постійно повертаюся до думки, що Трамп це цинічна дупа на кшталт Ніксона, який міг би не бути таким поганим (і навіть міг би довести корисність) або він американський Гітлер", — йдеться у повідомленні Венса.

Варто зазначити, що приблизно водночас він також називав Трампа "культурним героїном" і звинувачував його в тому, що той пропонує прості рішення для складних проблем.

"Він ніколи не розкриває подробиць того, як працюватимуть його плани, тому що не може. Обіцянки Трампа — це голка в колективній вені Америки", — говорив Венс.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Венс активно та послідовно виступає проти надання будь-якої допомоги Україні. Зокрема минулого року він разом із 18 іншими республіканцями закликав президента Джо Байдена зупинити "необмежену допомогу" українцям. Також він закликав Білий дім зробити заяву про те, що Україні доведеться відмовитись від своїх територій.