Передвиборча гонка в США стає пікантною: Гарріс атакує Трампа його ж методами, про що мова

Сучасні меми в інтернеті — неабияка сила

Команда Камали Гарріс, яка нещодавно офіційно оголосила про те, що вона вступає у президентські перегони в США, вже встигла "додати життя" у передвиборчу гонку. Б’ють свого суперника Дональда Трампа, а також його прибічників, його ж методами.

Про це написав засновник наукової платформи "Альфа Центавра" та радник з питань науки у "Демократична Сокира" Павло Поцелуєв. Допис зробив на своїй сторінці у Facebook.

"Я не про те, що Гарріс HQ зараз пиляє жарти про старого діда Трампа з деменцією. А про чудову атаку на його кандидата у віцепрезиденти. Того самого Джей Ді Венса, який блокував допомогу для нашої країни та розповідав що ми маємо поступитись суверенітетом Росії", — зауважив Поцелуєв.

Річ у тім, що кілька днів тому невідомий користувач запустив у мережі X (Twitter) жарт про те, що у своїх християнських мемуарах Джей Ді описував сцену свого сексуального контакту з диваном через латексну рукавичку. Жарт був неабиякий правдоподібний, зі вказанням сторінок в книзі Венса та прямою цитатою звідти.

"Звісно, цитата та історія повністю видумані. Але штаб Камали прекрасно підхопив цю історію і вже другу добу як на конвеєрі випускає меми про те, що трампівський віцепрезидент – дивано@об", — пише Поцелуєв.

"І вже пох@й, що він нічого такого не казав, пох@й, що це просто тупа та абсурдна історія – меми несуться, республіканські ЗМІ слідом за демократичними вимушені писати статті-спростування в стилі "Ні, Джей Ді Венс не їб@в диван", а сам високодуховний кандидат на посаду ВП банить у твіттері користувачів за будь-які картинки чи відео з диванами".

За словами Поцелуєва, навіть ті, хто підтримував Трампа "по фану, бо в нього pepe frog та кумедна кампанія з лулзами", визнають, що кампанія розіграна дуже красиво.

"Чого-чого, а життя в передвиборчі перегони команда Камали точно додала. Подивимось, як Трамп впорається з грою за його ж правилами. Як добре написали в Vox, чим би вибори не закінчились, а ДжейДі Венс вже точно запам'ятається в історії як "людина, яка не їб@ала диван".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Держдепартаменті США оцінили рівень загрози, якщо Джей Ді Венс стане віцепрезидентом США.