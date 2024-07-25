Харрис официально объявила, что идет на выборы президента США: появилось ее первое предвыборное видео

Демократы еще должны утвердить кандидатуру

Вице-президент США Камала Харрис, которая заручилась поддержкой среди демократов, официально объявила о намерении баллотироваться на пост президента. Тем не менее утвердить ее кандидатуру должны делегаты съезда Демократической партии.

В соцсети X Харрис обнародовала первое видео своей предвыборной кампании. "Меня зовут Камала Харрис, я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", — отметила она в подписи под этим видео.

Следует отметить, что в нем Харрис критикует своего оппонента Дональда Трампа. Также в видео используется его фото.

"На этих выборах перед каждым возникает вопрос: в какой стране мы хотим жить? Есть некоторые люди, которые считают, что мы должны быть страной хаоса, страха, ненависти. Но мы выбираем что-то другое, мы выбираем свободу", — говорится в предвыборном видео.

Как известно, Национальный демократический комитет США принял регламент, согласно которому Харрис сможет официально стать кандидатом в президенты от демократов до 7 августа. В частности, регламент предусматривает, что претенденты на номинацию кандидата на пост президента до вечера 28 июля должны официально заявить о своих намерениях и до 30 июля предоставить подписи не менее 300 делегатов съезда.

Голосование будет проходить в период с 1 по 7 августа с помощью электронных бюллетеней, которые будут направлены делегатам съезда. Таким образом съезд Демократической партии, проведение которого запланировано на 19-22 августа в Чикаго, может стать лишь церемониальным мероприятием.

Ранее "Телеграф" писал, что кандидатура Харрис получила огромную поддержку после того, как действующий президент США Джозеф Байден неожиданно объявил о выходе из президентской гонки. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и какие имеет шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джо Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.