США и РФ должны были обменять еще одного политзаключенного, но не успели: о ком речь

Россия 1 августа передала в США многих заключенных американцев и граждан РФ, обвиненных по политическим статьям

Соединенные Штаты Америки (США) совместно с западными партнерами собирались внести в список для обмена с Россией еще одну ключевую политическую фигуру. Белый дом планировал вызволить российского оппозиционного политика Алексея Навального, прежде чем он умер в колонии при загадочных обстоятельствах в начале года.

Об этом рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Подробности он озвучил во время брифинга 1 августа.

"Мы работали с нашими партнерами над соглашением, которое включало бы на обмен Алексея Навального, но к сожалению, он умер", — сказал Салливан.

Что известно о смерти Навального?

О смерти политзеключенного Алексея Навального, которого содержали в российской колонии, заявили 16 февраля 2024 года.

Там утверждают, что оппозиционер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Медики якобы предприняли все необходимые реанимационные меры. Однако положительных результатов это не дало. Причиной смерти назвали отрыв тромба.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Навальный, "очевидно, убит Путиным". В НАТО акцентировали на том, что необходимо установить все факты по поводу смерти Навального. В свою очередь Еврокомиссия назвала смерть политика "мрачным напоминанием о том, чем является Путин и его режим".

Напомним, что в рамках большого обмена в США из России вернули репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Вилана.

По словам американского чиновника, в день смерти российского оппозиционера он виделся с родителями журналиста Эвана Гершковича, которого на тот момент тоже содержали в российской тюрьме по обвинению в шпионаже.

"Я сказал им, что президент полон решимости достичь [обмена] даже в свете тех трагических новостей, и что мы будем работать день и ночь, чтобы дожить до этого дня", — подчеркнул советник Байдена.

Джейк Салливан отметил, что администрации Байдена за все время его каденции добилась возвращения домой более 70 американцев из таких стран как Афганистан, Бирма, Газа, Гаити, Иран, Россия, Венесуэла, Руанда и другие.

"Последний обмен – это дипломатический подвиг, который мог добиться только такой лидер, как Джо Байден", – считает Салливан.

Ранее "Телеграф" рассказал о том, как в США встречали самолет с узниками, прилетевший из РФ.