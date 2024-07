Запад готовит масштабный обмен заключенными с Россией: кто может выйти на свободу

Точное количество заключенных, которых готовят к обмену, пока не разглашается

В четверг, 1 августа 2024 года, может состояться масштабный обмен заключенными между Россией и США, ФРГ и Беларусью.

Об этом 31 июля сообщил словенский телеканал POPTV.

По информации словенских журналистов, два российских шпиона отбывающие наказание в словенской тюрьме станут частью более крупного обмена пленными, который, как ожидается, состоится между Россией, США, Германией и Белоруссией.

Потенциальными кандидатами на обмен могут стать содержащиеся в Российских тюрьмах журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, военнослужащий США Пол Уилан, а также ряд содержащихся в заключении российских оппозиционеров.

Несколько дней назад семь российских оппозиционеров, в т.ч. Илья Яшин и правозащитник Олег Орлов, бывшие руководительницы региональных штабов Алексея Навального (штабы объявлены в России экстремистской организацией и запрещены) Лилия Чанышева и Ксения Фaдеева были вывезены в неизвестном направлении из мест отбывания наказаний.

В Беларуси приговорили смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Его обвинили во взрыве на железнодорожной станции "Озерище" недалеко от Минска в октябре 2023 года. Кригер написал Александру Лукашенко прошение о помиловании.

Впервые информацию о возможном обмене озвучил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью ТАСС за несколько дней до начала суда над арестованным в России журналистом The Wall Street Journal (WSJ) Эваном Гершковичем. По его словам, Москва передала предложение об обмене Соединенным Штатам и ждет "ответа на те идеи, которые им излагались".

По словам Рябкова, администрации президента Джо Байдена "хорошо известны" российские предложения.

В Словении содержатся под стражей два российских шпиона, представившиеся гражданами Аргентины в Словении.

5 декабря 2022 года в присутствии Совы (спецслужбы по разведке и контрразведке) словенская полиция арестовала в Любляне российских шпионов Ану Валерьевну Дульцеву и Артема Викторовича Дульцева, которые выдавали себя за граждан Аргентины Людвига Гиша и Марию Розу Майер Мунос. Целью их шпионажа в Словении было Агентство ЕС по сотрудничеству и регулированию энергетики (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), базирующееся в Любляне, недалеко от их дома. Они использовали Словению в качестве базы для поездок в Италию, Хорватию и другие страны Европы для контактов с другими агентами разведки, которым передавали приказы из Москвы.

Они, признали себя виновными на секретном судебном процессе в окружном суде Любляны. Их приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы.

В Германии отбывает пожизненное наказание россиянин Вадим Красиков. 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен он застрелил бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.