США та РФ мали обміняти ще одного політв’язня, але не встигли: про кого мова

Росія 1 серпня передала США багатьох ув’язнених американців та громадян РФ, звинувачених за політичними статтями

Сполучені Штати Америки (США) спільно із західними партнерами збиралися внести до списку для обміну з Росією ще одну ключову політичну фігуру. Білий дім планував визволити російського опозиційного політика Олексія Навального, перш ніж він помер у колонії за загадкових обставин на початку року.

Про це розповів радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван. Подробиці він оприлюднив під час брифінгу 1 серпня.

"Ми працювали з нашими партнерами над угодою, яка включала б на обмін Олексія Навального, але, на жаль, він помер", — сказав Салліван.

Що відомо про смерть Навального?

Про смерть політв’язня Олексія Навального, якого утримували в російській колонії, заявили 16 лютого 2024 року.

Там стверджують, що опозиціонер після прогулянки відчув себе погано, практично одразу знепритомнівши. Медики нібито вжили всіх необхідних реанімаційних заходів. Однак позитивних результатів це не дало. Причиною смерті назвали відрив тромбу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Навального, "очевидно, вбито Путіним". У НАТО наголосили на тому, що необхідно встановити всі факти щодо смерті Навального. Своєю чергою Єврокомісія назвала смерть політика "похмурим нагадуванням про те, чим є Путін та його режим".

Нагадаємо, що в рамках великого обміну в США з Росії повернули репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана.

За словами американського чиновника, у день смерті російського опозиціонера він бачився з батьками журналіста Евана Гершковича, якого на той момент також утримували у російській в’язниці за звинуваченням у шпигунстві.

"Я сказав їм, що президент сповнений рішучості досягти [обміну] навіть у світлі тих трагічних новин, і що ми працюватимемо день і ніч, щоб дожити до цього дня", — підкреслив радник Байдена.

Джейк Салліван зазначив, що адміністрація Байдена за весь час його каденції домоглася повернення додому понад 70 американців з таких країн як Афганістан, Бірма, Газа, Гаїті, Іран, Росія, Венесуела, Руанда та інші.

"Останній обмін — це дипломатичний подвиг, який міг досягти тільки такий лідер, як Джо Байден ", — вважає Салліван.

Раніше "Телеграф" розповів про те, як у США зустрічали літак із в’язнями, який прилетів із РФ.