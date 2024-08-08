"Даже не буду отвечать на звонки из Украины": кандидат в вице-президенты США попал в новый скандал

Политик активно комментировал вопросы внешней политики в разговорах с блогером-конспирологом

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, сенатор Джей Ди Венс угодил в новый скандал. Как оказалось, он поддерживает контакты с блогером Чарльзом Джонсоном, активно продвигающим правые теории заговора.

При этом политик в личной переписке активно комментировал тему внешней политики, включая и Украину. Об этом говорится в материале Washington Post.

Переписка Венса с Джонсоном началась в 2022 году и продолжалась по меньшей мере 20 месяцев. При этом сенатор не скрывая высказывал свое отношение Украине и ее правительству.

"Чувак, я даже не буду отвечать на звонки с Украины", — сказал он. Венс все же отметил, что с ним связывались глава разведки и глава Воздушных сил Украины, чтобы "пожаловаться о F-16".

Об этом он написал Джонсону в октябре, примерно через три недели после того, как республиканцы в Палате представителей заблокировали выделение дополнительной помощи Украине.

Представитель Венса отметил, что сенатор никогда не был близок с Джонсоном и не разделяет его убеждения. Однако издание отмечает, что доступ к переписке предоставил сам блогер и по ней видно, что они общались открыто и на разные темы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Венс активно и последовательно выступает против оказания любой помощи Украине. В частности в прошлом году он вместе с 18 другими республиканцами призывал президента Джо Байдена остановить "неограниченную помощь" украинцам. Также он призывал Белый дом сделать заявление о том, что Украине придется отказаться от своих территорий.