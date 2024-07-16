"Демократическая, как Афганистан": 9 скандальных заявлений об Украине от соратника Трампа Ди Вэнса

У политика есть ряд антиукраинских высказываний

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выбрал сенатора Джеймса Дэвида Вэнса своим кандидатом в вице-президенты. Он входит в группу республиканцев, выступающих за прекращение военной и финансовой помощи Украине.

Вэнс считает, что официальный Киев должен уступить часть своих территорий в пользу РФ. Украинский журналист Остап Ярыш сделал подборку высказываний американского политика об Украине.

Он пишет, что сенатор из Огайо за полтора года в Конгрессе стал звездой республиканцев и отметился критикой поддержки Украины.

Вот 9 ярких высказываний Джеймса Дэвида Вэнса в адрес нашего государства:

"Буду с вами честным, мне все равно, что так или иначе будет с Украиной . … Мне надоело, что Джо Байден сосредотачивается на границе страны, на которую мне безразлично, пока он позволяет границе своей страны стать тотальной зоной войны ". (2022) "Владимир Путин — злой мужчина, но оставьте подальше от меня наигранную приверженность Украине — коррумпированной стране, которой руководят олигархи, и которая столь же близка к функциональной демократии в 2022 году, как Афганистан в 2021, когда Байден отдал его Талибану". (2022) "В лучших интересах Америки — принять то, что Украине придется уступить россиянам некоторые территории, нам нужно закончить эту войну. …Сотни тысяч невинных восточноевропейцев погибли в этом конфликте. В наших и в их интересах, — это остановить убийства". (2023) "Я голосовал против пакета финансирования для Украины и остаюсь против фактически любого предложения по продолжению финансирования США этой войны. Байден не смог сформулировать даже элементарные факты о том, что нужно Украине, и как эта помощь изменит положение вещей". (2024) "Я больше года утверждаю, что правительство Украины коррумпировано, и ему нельзя доверять надлежащее отслеживание нашего оружия . … Мы просто не имеем представления, куда делась большая часть наших денег для Украины. Коррупция вышла из-под контроля. Это еще одна причина отказаться от дальнейшей помощи". (2024) "Ограничительные факторы американской поддержки Украины — это не деньги, а боеприпасы. Мы не производим достаточно боеприпасов, чтобы поддерживать войну в Восточной Европе, войну на Ближнем Востоке и, возможно, непредвиденную ситуацию в Восточной Азии". (2024) " Законопроект об изъятии российских активов создает потенциально ужасающие последствия для западной финансовой системы и может нанести ущерб способности будущего президента договориться о прекращении российско-украинского конфликта ". (2024) "Это абсолютно безответственно. Украина не должна вступать в НАТО, а приглашать их во время войны — это пригласить наш народ на войну. Вы хотите американских войск в Украине? Если нет, то мы должны выступить против вступления Украины в НАТО". (2024) "Белый дом неоднократно заявлял, что не может вести переговоры с Путиным. Это абсурд. У Администрации Байдена нет жизнеспособного плана победы Украины в этой войне. Чем быстрее американцы примут эту правду, тем быстрее мы сможем исправить этот беспорядок и стать посредником в мире". (2024)

Еще в апрельской статье The New York Times Венс писал, что в Киеве и Вашингтоне должны признать, что цель Владимира Зеленского относительно возвращения Украины к границам 1991 года является нереалистичной.

Кроме того, утверждение о том, что все население Украины единогласно поддерживает борьбу с Россией, Вэнс назвал "бессмысленным и абсурдным".

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский готов выслушать мирный план Дональда Трампа, если такой у него есть. Однако глава государства отметил, что это предложение не должно нарушать суверенитет Украины.