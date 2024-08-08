"Навіть не відповідатиму на дзвінки з України": кандидат у віце-президенти США потрапив у новий скандал

Політик активно коментував питання зовнішньої політики у розмовах із блогером-конспірологом

Кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії, сенатор Джей Ді Венс потрапив у новий скандал. Як виявилося, він підтримує контакти з блогером Чарльзом Джонсоном, який активно просуває праві теорії змови.

При цьому політик в особистому листуванні активно коментував тему зовнішньої політики, включно з Україною. Про це йдеться у матеріалі Washington Post.

Листування Венса з Джонсоном почалося у 2022 році та тривало щонайменше 20 місяців. При цьому сенатор не приховуючи, висловлював своє ставлення до України та її уряду.

"Чувак, я навіть не відповідатиму на дзвінки з України", — сказав він. Венс все ж таки зазначив, що з ним зв’язувалися голова розвідки та голова Повітряних сил України, щоб "скаржитися про F-16".

Про це він написав Джонсону в жовтні приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували виділення додаткової допомоги Україні.

Представник Венса зазначив, що сенатор ніколи не був близьким із Джонсоном і не поділяє його переконання. Однак видання зазначає, що доступ до листування надав сам блогер і по ньому видно, що вони спілкувалися відкрито та на різні теми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Венс активно та послідовно виступає проти надання будь-якої допомоги Україні. Зокрема минулого року він разом із 18 іншими республіканцями закликав президента Джо Байдена зупинити "необмежену допомогу" українцям. Також він закликав Білий дім зробити заяву про те, що Україні доведеться відмовитись від своїх територій.