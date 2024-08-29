"У меня есть ощущение...": генерал Ходжес сделал прогноз насчет Камалы Харрис и Украины

Он посоветовал Западу не бояться поражения России

Действующая вице-президент США Камала Харрис в случае победы на выборах президента будет решительно действовать в вопросе привлечения России к ответственности. В этом вопросе она может быть еще более решительной, чем действующий президент Джо Байден.

Об этом "Телеграфу" рассказал американский генерал Бен Ходжес в интервью "Почему Путин "проспал" наступление ВСУ и чем может ответить Россия?".

Он выразил надежду, что правительства стран Запада перестанут так сильно беспокоиться о том, что произойдет, если режим в России рухнет. Ходжес отметил, что они должны планировать и обдумывать, если это произойдет, кто будет контролировать ядерное оружие, что будет с энергетической инфраструктурой и так далее.

"Но мы не должны бояться этого. И не должны делать ничего, что могло бы помешать этому произойти", — подчеркнул генерал.

По его мнению, Запад был удивлен, когда кончилась Холодная война, и Советский Союз распался. По словам генерала, это произошло потому, что западные страны не могли поверить, что это возможно.

"Мы не были подготовлены. Это произошло, и не было хаоса — многие стали свободными. Но из-за того, что мы не подготовились к этому, "неправильные" люди смогли прийти к власти в России, как Владимир Путин, например", — отметил Ходжес.

Он напомнил, что срок президента США Джо Байдена истекает в январе 2025 года. По словам генерала, было бы приятно полагать, что в последние несколько месяцев он решит сказать: "Нам нужно более решительно подумать о наследии".

"Но, к сожалению, есть страх, что Россия может использовать ядерное оружие. Я думаю, что этот страх чрезмерный. Украинцы постоянно демонстрируют, что мы сами себя сдерживаем", — подчеркнул Ходжес.

Он отметил, что слушал речь вице-президента Камалы Харрис на съезде Демократической партии в Чикаго 22 августа. По ловам Ходжеса, ее речь звучала очень убедительно, проукраински, проевропейски, пронатовски, и Харрис говорила о привлечении России и других тираний к ответственности.

"Итак, если ее выберут, она будет по крайней мере такой же сильной, как Байден. У меня есть ощущение, что она будет даже еще более решительной. Это также будет зависеть от ее команды. Если же президентом снова станет Трамп, то я не знаю", – подчеркнул генерал.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" политический аналитик Даг Кляйн рассказал, от чего будет зависеть политика Харрис в отношении Украины.