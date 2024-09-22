Харрис нашла слабое место Трампа: при чем тут аборты

Тема общенациональной легализации абортов очень популярна в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис начала новый этап предвыборной кампании. Она намерена заручиться поддержкой избирателей, которые поддерживают введение общенационального права на проведение абортов.

Кампания "Репродуктивная свобода" проводится в формате автобусного турне с митингами в семи штатах, которые традиционно колеблются в своих избирательных симпатиях. Об этом пишет Reuters.

Демократическая партия считает, что тема абортов это популярный вопрос, в котором Харрис может получить преимущество над своим оппонентом.

Дональд Трамп во время своей каденции назначил трех судей Верховного суда, которые помогли отменить решение по делу от 1973 года, легализовавшее аборты по всей стране. При этом сам Трамп говорит, что не выступает против абортов, но считает, что каждый штат должен решать этот вопрос самостоятельно.

Опросы показывают, что защита или даже расширение права на аборты имеет поддержку большинства избирателей в США, кроме того, его поддерживают даже 34% сторонников республиканцев.

Харрис обещала вернуть решение об общенациональной легализации абортов в силу, однако издание говорит, что это маловероятно. Для этого ей понадобится иметь поддержку большинства демократов в обеих палатах Конгресса, чего будет проблематично.

Как сообщалось ранее, конгрессмен демократ Джим Коста ранее рассказал в интервью "Телеграфу" о том, что изменят выборы в США и как будет относится Харрис к Украине, если ей удастся победить на выборах.